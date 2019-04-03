Общество

Полистовский заповедник приглашает волонтеров для проведения детского похода

С 17 по 20 июня Полистовский заповедник приглашает волонтеров-педагогов или студентов для проведения детского похода. Об этом сообщается на официальной странице заповедника в Инстаграм.

Необходимо будет провести для ребят серию занятий по выживанию в дикой природе и туристской подготовке, а также творческие мастер-классы или игры.



Волонетры смогут посетить Локнянский сектор Полистовского заповедника, познакомиться с работой сотрудников «изнутри», а также побывать на экскурсиях по экологическим тропам.



Требования к волонтерам: возраст от 18 лет; опыт работы с детьми; специальные знания в области спортивного туризма; готовность к пешим переходам; опыт проведения массовых мероприятий, игр; желательно наличие медкнижки.



Контактное лицо - Светлана Никитина, заявки принимаются по электронной почте: ecopros@polistovsky.ru