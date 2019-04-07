Общество

В Пскове проводят мероприятия антинаркотической направленности с военнослужащими

Профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди военнослужащих, повышению уровня их осведомленности о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ была посвящена встреча сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, а также руководителя секции социально-ориентированного собаководства с личным составом одной из воинских частей, дислоцированных на территории города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Военным рассказали о складывающейся в регионе наркоситуации, проинформировали о предусмотренной законодательством уголовной и административной ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

В завершение встречи гости продемонстрировали собравшимся навыки специализированных собак по поиску наркотических средств, а также способы задержания и обезоруживания преступников.