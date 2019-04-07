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Общество

Перспективы сотрудничества Финляндии и Псковской области обсудили на круглом столе

15.04.2019 13:11|ПсковКомментариев: 0

В Псковскую область с двухдневной бизнес-миссией прибыла делегация из Финляндии, которую возглавляет генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анна Ламмила.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, одним из ключевых мероприятий деловой программы стал круглый стол, посвященный перспективам развития сотрудничества Финляндии и Псковской области. В деловой встрече, которая прошла в понедельник, 15 апреля, приняли участие представители финских и псковских компаний, промышленных предприятий, руководство органов исполнительной власти области, особой экономической зоны «Моглино», региональных Фонда гарантий и развития предпринимательства и Центра поддержки экспорта.

Членов бизнес-миссии от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приветствовала его заместитель Нинель Салагаева. «Псковская область активно использует преимущества своего приграничного положения, открыта для международного сотрудничества. Администрация Псковской области со своей стороны готова содействовать зарубежным партнерам, которые заинтересованы в реализации инвестиционных проектов на территории региона. В рамках приграничного и трансграничного сотрудничества мы активно выстраиваем партнерские отношения со странами ЕС. Уверена, что наша встреча станет еще одним шагом для развития добрососедских и экономических связей», — отметила вице-губернатори пожелала конструктивной, плодотворной работы, новых деловых и личных контактов.

В свою очередь Анна Ламмила поблагодарила за гостеприимство. Она рассказала, что делегацию представляют финские промышленные предприятия, компании, работающие в отраслях строительства, экологии, переработки твердых коммунальных отходов. «В связи с тем, что в России сейчас новое законодательство, касающееся вывоза и утилизации ТКО, опыт финских предпринимателей может быть полезен. Финляндия мусор рассматривает как богатство, из которого можно получить много сырья. У нас много наработок в этом вопросе, которые могут быть применены и у вас», — заметила Генконсул.

В рамках круглого стола обсуждались актуальные вопросы взаимодействия России и Финляндии в экономической и инвестиционной сферах. Наиболее серьезное внимание было приковано к вопросам экологии, переработки и утилизации ТКО. Кроме того, в рамках круглого стола членам финской делегации был представлен инвестиционный потенциал региона, ОЭЗ ППТ «Моглино». О своей работе рассказали и представители ряда финских компаний.

Организаторами бизнес-миссии выступают агентство инвестиционного развития Псковской области и особая экономическая зона «Моглино» совместно с генеральным консульством в Санкт-Петербурге и Финско-Российской Торговой палатой.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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