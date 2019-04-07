Общество

Межрегиональная экопросветительская экспедиция «Везем весну-2019» пройдет через Себежский нацпарк и Полистовский заповедник

Второй этап Межрегиональной экопросветительской экспедиции «Везем весну-2019» с 23 по 26 апреля пройдет по особо охраняемым природным территориям Псковской области - Национальный парк «Себежский» и Полистовский государственный заповедник. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона.

В нацпарке «Себежский» участники экспедиции совершат экскурсию по экологической тропе «Большой Гребел» и по городу Себежу, а в Полистовском заповеднике побывают в визит-центре в Бежаницах и совершат выход на экологическую тропу «Плавницкое болото».

В целом же, напомним, экспедиция «Везем весну - 2019» проходит в течение апреля и мая

при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Мероприятие проводится за счет внебюджетных средств. Операторами экспедиции выступают Экологическая палата России и Фонд «Зеленая гвоздика».

Одной из задач экспедиции является создание межрегиональных туристских маршрутов и развитие экотуризма на особо охраняемых природных и прилегающих территориях. Экспедиция проводится в рамках реализации национального проекта «Экология».

Экспедиция состоит из трех этапов с суммарной длинной маршрута более 10 тыс километров. В ходе экспедиции участники проложат путь от Черного до Баренцева моря через заповедники и национальные парки, в том числе и по территории Республики Крым. В рамках мероприятия запланированы пресс-конференции, мастер-классы, экоуроки на ООПТ и прилегающих территориях. В состав экспедиции войдут эксперты заповедного дела, специалисты по инфраструктуре размещения туристов, представители международных организаций и СМИ, а также лидеры общественного мнения.