Общество

В Псков приедет итальянка, путешествующая на лошадях из Монголии в Польшу

В ближайшие месяцы в Псковскую область приедет 40-летняя итальянка Паола Джакомини, путешествующая из Монголии в Польшу. Всадница уже побывала в ряде российских регионов, в последние дни она находилась в Воронежской области. По сообщениям СМИ, далее она отправится на северо-запад, в частности в Псковскую область, где намерена пересечь границу РФ.

В свое путешествие Паола Джакомини отправилась около года назад. По ее словам, под впечатлением от красивой легенды решила повторить путь татаро-монголов в польский Краков.

Главная цель – призвать все страны к миру. В качестве символа – монгольские стрела и две лошади. О своих впечатлениях путешественница подробно рассказывает в социальных сетях.