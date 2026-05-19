Выпускники псковских школ могут получить свидетельство ИНН без визита в налоговые органы региона

Выпускники школ, которым требуется идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для продолжения обучения и поступления в средние и высшие учебные заведения, могут получить документ, не обращаясь в налоговые органы лично, напомнили в УФНС России по Псковской области.

Кроме того, ИНН может понадобиться и школьнику при трудоустройстве на время летних каникул.

С 2026 года в России единым документом о постановке на учет стала выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Выписка из ЕГРН содержит фамилию, имя, отчество, дату рождения и ИНН (остается прежним).

Ранее выданные свидетельства менять не нужно – они сохраняют силу.

Документ подписывается электронной подписью налогового органа и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ за подписью должностного лица. Налоговый орган обязан выдать выписку в течение пяти дней с момента поступления запроса.

Сотрудники управления рекомендуют воспользоваться самым быстрым способом - сервисом «Сведения об ИНН физического лица» на сайте ФНС России.

«Для этого укажите свои персональные данные в сервисе и нажмите кнопку «Получить выписку». На экране отразится запрашиваемая информация. Чтобы получить выписку, достаточно нажать одну кнопку для ее формирования в электронном виде. Готовая выписка появится в виде pdf-документа (выписку можно формировать бесплатно неограниченное количество раз)», - отметили в налоговой.

Получить выписку можно ещё несколькими способами: через портал «Госуслуг». Заявление о постановке на учет или запрос выписки подается онлайн. Для подписи потребуется усиленная неквалифицированная электронная подпись, которую можно бесплатно оформить в мобильном приложении «Госключ». Готовая выписка появится в личном кабинете на госуслугах в виде pdf-документа; обратиться лично в налоговый орган или МФЦ; отправить заявление по почте заказным письмом с заверенными копиями паспорта и документа о регистрации по месту жительства.

Получить выписку для ребенка младше 14 лет при обращении в налоговый орган или МФЦ может один из родителей (опекунов) - при предъявлении свидетельства о рождении и документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства. С 14 лет подросток вправе сам запросить выписку – достаточно паспорта.