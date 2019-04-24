Общество

В этом году концепция праздника Кургана Дружбы в Себеже будет обновлена

В Себеже состоялись сразу два выездных региональных оргкомитета, посвященных подготовке и проведению в этом году двух юбилейный мероприятий: 60-го Кургана Дружбы и 75-й годовщины освобождения поселка Идрица от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в обсуждении вопросов приняли участие глава Себежского района Леонид Курсенков, руководители профильных органов исполнительной власти региона, представители правоохранительных структур, общественники и члены ветеранских организаций.

В ходе первого оргкомитета, который провел руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, поднимались различные вопросы организации международного мероприятия, связанные с обеспечением безопасности участников и зрителей, формированием и доставкой делегаций, технической подготовкой площадок и благоустройством территории. Российская сторона в этом году принимает Международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения России, Беларуси и Латвии, она пройдет на слиянии трех государственных границ 7 июля.

В этом году концепция традиционного мероприятия будет обновлена. Для участников и гостей будет развернут ряд интерактивных, выставочных, концертных площадок, ремесленная ярмарка. Начнется Курган Дружбы с традиционного братания официальных делегаций, митинга и церемонии возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трех государств.

Одно из наиболее значимых направлений - вовлечение в патриотическую работу молодого поколения. В этом году Себежский район примет у себя участников молодежного патриотического форума, которые посетят не только Курган Дружбы, но праздник в Идрице.

Второй оргкомитет был посвящен детальному разбору ключевых мероприятий плана подготовки 75-летия освобождения поселка Идрица от немецко-фашистских захватчиков, которое пройдет 12 июля. Заседание провел вице-губернатор Николай Цветков. Напомним, что решение о формировании регионального оргкомитета было принято губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на недавней встрече с главой района. Члены оргкомитета рассмотрели вопросы реализации мероприятий в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта, благоустройству населенного пункта, а также формирование программы праздника. План подготовки рассчитан на три года.

По инициативе главы региона поселок Идрица также включен в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.