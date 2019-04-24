Общество

Поезд «Ласточка» по маршруту «Псков-Санкт-Петербург» встал в Торошино

Поезд «Ласточка» по маршруту «Псков-Санкт-Петербург» отправлением из Пскова в 19.05 встал в Торошино. Как сообщил Псковской Ленте Новостей пассажир поезда, машинист по громкой связи объявил, что поезд задерживается, по техническим причинам время прибытия на все станции будет изменено, РЖД прилагает все возможные усилия для исправления ситуации.

По словам пассажира поезда, всех транзитных пассажиров попросили сообщить о дальнейших пунктах следования, проводницы опрашивают, кто куда летит или едет.

Как сообщил пассажир, в 19.59 поезд тронулся с места. Причин остановки пассажирам не объяснили. Машинист объявил, что ориентировочно поезд прибудет в Петербург в 23.05 и от лица РЖД принес извинения за неудобства.