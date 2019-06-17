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Общество

Лужа, дом в проводах и опасное строение: Контрольный выезд состоялся на округ Александра Баева

18.06.2019 14:30|ПсковКомментариев: 0

Контрольный выезд на округ депутата Псковской городской Думы Александра Баева состоялся 17 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на проблемных объектах, расположенных на территории округа №6, вместе с депутатом побывали и.п. главы города Пскова Елена Полонская, начальник УГХ Пскова Николай Баринов, а также представители Контрольного управления администрации Пскова.

Начался контрольный выезд у дома №14/2 по улице М. Горького. Александр Баев обратил внимание присутствующих на состояние тротуара по пути от дома к остановке. В период ливней здесь постоянно образуется лужа и грязь, что значительно затрудняет проход для граждан с ограниченными возможностями и мам с колясками.

Как пояснил Николай Баринов, если в этом месте «поднимать» асфальт до уровня поребрика, то вся вода будет стекать в подвалы дома или на газон, поскольку системы отвода воды на этой территории нет. Поэтому вопрос нужно будет дополнительно прорабатывать. В качестве временной меры он предложил засыпать место образования лужи крошкой. На том и порешили — работы должны быть выполнены в течение следующей недели, до Ганзейских дней. Кроме того, Елена Полонская поручила в ближайшее время почистить лестницу, ведущую от остановки к дому №14/2, и покрасить перила.

Далее участники выезда отправились осматривать дом №20-а по улице Пароменской. Недавно дом был отремонтирован в рамках программы Фонда капремонта. В целом работы выполнены качественно, без дефектов, но от карниза над входом в дом отвалилась часть штукатурки. Как пояснил представитель фонда капремонта подрядчику уже выставлено требование устранить этот дефект в срок до 1 июля, и нет сомнений, что оно будет выполнено.

Осматривая дом, участники выезда обратили внимание, что он, как праздничными гирляндами, увешан проводами, причем, как со стороны улицы, так и со стороны двора. Елена Полонская позвонила директору ООО «Управляющая организация «Пароменское» Елене Исправниковой и попросила убрать все провода с фасада, завести их в подъезд дома и обеспечить их разводку по квартирам, как положено в соответствии с техникой пожарной безопасности. «Скорее всего, у собственников квартир заключены договоры с провайдером. Если они ему платят за услугу, то он должен был развести провода, как положено», - подчеркнула Елена Полонская.

В ходе посещения дома №20-а также был затронут вопрос обустройства пустыря, который граничит с территорией рынка «Фавор». К обсуждению этой темы, которая уже неоднократно поднималась на протяжении нескольких лет, решено вернуться дополнительно.

Елена Полонская обратила внимание на плохую уборку проезжей части улицы Пароменской. По данным УГХ, подрядчик убирает ее раз в три дня. «Но это не трехдневный мусор», - констатировала и. п. главы города, указав на грязь вдоль обочин, после чего присутствующие отправились к домам №10 и 12 по улице Коммунальной. Здесь внимание было уделено обсуждению вопроса обустройства лежачих полицейских.

Кроме того, участники объезда обсудили возможность установки спортивной площадки напротив здания городского Молодежного центра на улице М. Горького, 15. Прямо перед входом в учреждение располагается достаточно большая зеленая зона, которую молодежь облюбовала как площадку для подвижных и спортивных игр.

Городские власти обсуждают возможность обустройства здесь уже не стихийной, а более благоустроенной спортивной площадки за счет грантовых средств или в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Присоединившийся к выезду председатель городского спорткомитета Александр Гаврилов высказал мнение, что недостаточно просто поставить площадку — надо сразу же решить, кто возьмет ее на баланс, будет содержать ее в порядке, а зимой заливать каток.

«Если делать здесь благоустроенную площадку 20 на 40 м, нужно согласовывать этот вопрос с жильцами дома, проводить наружное освещение и спиливать часть деревьев», - пояснил председатель комитета, заметив, что Молодежный центр готов взять обслуживание будущей площадки на себя. В ходе обсуждения принято решение обсудить вопрос по спортивной площадке на земельном комитете городской Думы.

Завершился выезд посещением сразу двух проблемных адресов на улице Петровской. Жильцы дома №4-а крайне недовольны развернувшимся строительством новостройки в непосредственной близости.

Как пояснил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов, новый дом напрочь лишил жильцов дома №4 возможности нормально парковаться. С той же проблемой в перспективе столкнутся и псковичи, которые въедут в строящийся дом. Представители Совета дома №4-а попросили Елену Полонскую организовать встречу с представителями организации-застройщика, чтобы обсудить пути решения проблемы. Ее решено не откладывать в долгий ящик — встреча состоится уже в эту пятницу.

Далее Александр Баев обратил внимание Елены Полонской на ветхую кирпичную постройку во дворе дома №8-а, которая представляет угрозу для здоровья и безопасности жителей, особенно детей, и попросил помочь в решении вопроса с ее сносом. Рядом с этим строением И. п. главы города поручила узнать, кто собственник данного строения, направить ему уведомление о ненадлежащем состоянии объекта и призвать к его сносу. Если окажется, что объект бесхозный, то его снесут силами УГХ.

Параллельно будет рассмотрена возможность сноса нескольких гаражей, которые появились в непосредственной близости от опасного строения. По информации Александра Баева, они были здесь установлены несанкционированно.

Теги: #Гордума #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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