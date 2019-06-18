Общество

В Себежском районе идет активная подготовка к юбилейному Кургану Дружбы

Вопросы подготовки и проведения 60-го Кургана Дружбы обсудили на выездном совещании, которое прошло на месте проведения юбилейного памятного мероприятия — на слиянии трех государственных границ России, Республики Беларусь и Латвии в Себежском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рабочей встрече приняли участие руководители региональных комитетов по социальной защите, по экономическому развитию и инвестиционной политике, глава Себежского района Леонид Курсенков и представители районной администрации.

Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Республики Беларусь и Латвии состоится 7 июля. Принимающей стороной выступит Россия в лице Псковской области, поэтому основные памятные мероприятия пройдут на территории Себежского района.

Участники выездного совещания познакомились с тем, как ведется подготовка площадки на стыке госграниц. В настоящее время идут активные работы по благоустройству территории, в ближайшее время начнется монтаж сцены, торговых рядов. Кроме того, специалисты устанавливают фундамент для вышки сотовой связи, чтобы обеспечить стабильную работу мобильных телефонов.

«Наступила активная фаза подготовки. Сейчас все работы выполняются в графике», — прокомментировал председатель Комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян.

Напомним, что в этом году концепция традиционного мероприятия будет обновлена. Для участников и гостей развернется ряд интерактивных, выставочных, концертных площадок, ремесленная ярмарка. Начнется Курган Дружбы с традиционного братания официальных делегаций, митинга и церемонии возложения цветов и гирлянды славы к памятникам героев на территории трех государств.

Более детально вопросы проведения юбилейного Кургана Дружбы будут рассмотрены на традиционной российско-белорусской встрече «Малый Курган», которая пройдет 21 июня. Представители органов исполнительной и законодательной власти Псковской области и Республики Беларусь соберутся вместе, чтобы обменяться информацией о подготовке к мероприятию.