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Общество

АО «МАКС-М»: О повышении доступности первичной медико-санитарной помощи

26.06.2019 13:47|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 26 июня, гостем радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове стала начальник управления по организации работы с застрахованными филиала АО «МАКС-М» в городе Пскове Анна Советникова. Разговор в рамках программы «Беседка» был посвящен вопросу повышения доступности первичной медицинской помощи.

- Современное развитие общества предъявляет к системам здравоохранения требования к более эффективному реагированию на современные вызовы меняющегося мира, обусловленные процессами глобализации, социально-экономическим развитием. Сегодня много говорится о создании пациентоориентированной модели здравоохранения. При этом значительные изменения происходят в системе оказания разных видов медицинской помощи в рамках ОМС, в том числе, в первичном звене. Анна, расскажите, пожалуйста, что изменилось для россиян в 2019 году?

- Начну с того, что в странах с хорошо организованной первичной медицинской помощью относительно ниже общая смертность и смертность от наиболее распространенных заболеваний. Врачи первичного звена обеспечивают первый контакт населения с медициной, проводят профилактические мероприятия и раннюю диагностику. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения – основа федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который стартовал в России в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Этот проект рассчитан на 2019-2024 годы.

Все самые главные решения касательно здоровья населения должны приниматься именно на уровне первичного звена, главные из них: формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения, профилактика, диагностика и лечение распространенных заболеваний, медицинская реабилитация, наблюдение за течением беременности и детьми первого года жизни.

В указе президента поставлены следующие цели, имеющие непосредственное отношение к обеспечению шаговой доступности ПМСП:

  • ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих ПМСП;
  • обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих ПМСП);
  • обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год;

Для достижения этих целей в указе перечислены задачи, которые необходимо решить, среди них:

  • завершить формирование сети медицинских организаций, оказывающих ПМСП, в том числе построить, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), фельдшерские пункты (ФП), в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек, а также обеспечить использование мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах численностью менее 100 чел.;

  • обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, в том числе внедрить систему непрерывного образования;

  • создать взаимодействие медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);

  • внедрить инновационные медицинские технологии;

  • внедрить клинические рекомендации и обеспечить их финансово;

  • разработать и реализовать программы борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения (в составе этих программ также должна быть отражена компонента обеспечения ПМСП).

- Скажите, пожалуйста, какова роль страховых компаний в реализации задач данного проекта?

- Проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» призван создать систему управления качеством медпомощи и сопровождения лечения пациента, включая защиту его прав. В реализации указанных задач страховым медицинским организациям отведена основная роль. Уже сейчас создан институт страховых представителей. Страховой представитель предоставит вам справочно-консультативную информацию, в том числе о праве и порядке выбора (замены) СМО, медицинской организации и врача, а также о порядке получения полиса ОМС. Помимо постов страховых представителей в медицинских организациях филиалом АО «МАКС-М» в Пскове устанавливаются телефоны прямой связи и с июля 2019 года станут функционировать каналы обратной связи застрахованных лиц со страховыми представителями.

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове в июне уже установил 19 телефонов прямой связи застрахованных лиц со страховыми представителями нашей компании по всей области. В ближайшее время планируется установить еще 24 телефона, благодаря которым жители Псковской области могут, находясь непосредственно в медицинской организации, связаться со страховым представителем и получить немедленную консультацию и помощь по любым вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по полису ОМС. Перед нашей компанией поставлена задача не только обеспечения права граждан на медпомощь, но и на урегулирование конфликтов между пациентами и медицинскими организациями в максимально короткие сроки.

Филиал АО «МАКС-М» в Пскове принимает активное участие в осуществлении профилактических мероприятий жителям Псковской области. Помимо публичного информирования граждан через СМИ, встреч в трудовых коллективах, специалисты страховой компании осуществляют индивидуальное информирование застрахованных лиц по ОМС с помощью смс-оповещений, проведения телефонных звонков. Впоследствии специалисты «МАКС-М» проводят опросы о качестве пройденной диспансеризации или о причинах отказа от ее прохождения. За 5 месяцев 2019 года филиалом АО «МАКС-М» в Пскове были проинформированы 111 226 застрахованных жителей Псковской области, подлежащих диспансеризации и диспансерному наблюдению.

- Не секрет, что россияне не всегда довольны качеством медпомощи. При этом далеко не все знают, куда обращаться с жалобами. Какие изменения предстоят в сфере работы с жалобами населения?

- С жалобами работают страховые представители 3 уровня - квалифицированные специалисты и эксперты. Это поможет внесудебным порядком разобрать случаи нарушений прав застрахованных. Практическая реализация этого этапа начнется в 2020 году. Показателем эффективности нововведения станет доля обоснованных жалоб от общего числа жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями.

Застрахованные лица могут обращаться в офис АО «МАКС-М» к страховому представителю при отказе в записи на приём к врачу специалисту при наличии направления лечащего врача; нарушении предельных сроков ожидания медицинской помощи в плановой, неотложной и экстренной формах; отказе в бесплатном предоставлении лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания - всего того, что предусмотрено Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Также при возникновении ситуации, когда предложено оплатить те медицинские услуги, которые по показаниям назначил лечащий врач, застрахованные могут получить консультацию у специалистов нашей компании. В АО «МАКС-М» вам помогут установить правомерность взимания денежных средств, а при неправомерности - организовать их возмещение.

- Мы видим, что сейчас большое значение уделяется профилактике заболеваний. Но до сих пор не все знают, в какие сроки надо проходить профосмотры и диспансеризацию. Страховые компании будут способствовать тому, чтобы жители Псковской области больше внимания уделяли профилактике заболеваний?

- Одним из важнейших результатов реализации федерального проекта, о котором я упоминала выше, является ежегодное повышение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами. Это позволит обеспечить выявление заболеваний на ранней стадии либо их предотвращение, результатом чего в конечном итоге будет являться увеличение продолжительности жизни граждан страны. В последние годы в деятельности первичного звена заметно возросло значение профилактических мероприятий в рамках программы диспансеризации. Масштабы охвата населения этой программой весьма значительны.

С 6 мая 2019 года в России действует новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Теперь каждый взрослый человек, начиная с 18 до 39 лет, имеет право пройти диспансеризацию с регулярностью один раз в три года, а с 40 лет и старше ежегодно. Информирование застрахованных о профилактических мероприятиях – это один из значимых показателей проекта по развитию первичной медико-санитарной помощи и приоритет в работе страховой компании.

- Все мы знаем о проблемах по оказанию медицинской помощи в сельских населенных пунктах. Основным причиной «нежелания» обращаться за помощью к врачу многие называют транспортные проблемы и трудности попасть на прием. Что Вы можете пояснить на этот счет?

- Комитет здравоохранения Псковской области планирует в 2019г. все населенные пункты Псковской области, включая удаленные от райцентров деревни и поселки, охватить медицинскими услугами. В числе мероприятий по достижению этой цели стоит строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и приобретение передвижных медкомплексов.

В свою очередь компания АО «МАКС-М» осуществила оснащение двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов в Островском и Псковском районах Псковской области. Компанией было приобретено оборудование и мебель, стоимость которых составила 2 млн рублей.

Фельдшерско-акушерский пункт - структурное подразделение лечебно-профилактического учреждения, осуществляющее доврачебную первичную медико-санитарную помощь в сельской местности. Оснащение фельдшерско-акушерского пункта предназначено для обеспечения мероприятий по оказанию неотложной доврачебной, в том числе экстренной акушерской помощи. Оно включает приборы, аппараты, наборы, медицинскую мебель и оборудование, дезинфекционную аппаратуру, санитарные носилки.

Благодаря использованию ФАПов, медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов станет более доступной.

Теги: #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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