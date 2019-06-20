Общество

Более 150 человек приедут на Курган Дружбы в составе официальных делегаций России, Белоруссии и Латвии

Одно из ключевых мероприятий, связанных с сохранением памяти и истории Великой Отечественной войны - Курган Дружбы - состоится 7 июля в Себежском районе Псковской области. «Мы придаем большое значение юбилейному Кургану Дружбы. Был создан отдельный оргкомитет, под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Все работы находятся в завершающей стадии», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 1 июля.



На данный момент уже сформированы официальные делегации, со стороны России и Республики Беларусь они представлены в количестве по 60 человек, со стороны Латвии в официальной группе будет 40 человек. Запланировано традиционное «братание» делегаций, приглашены члены совета РФ и представители Госдумы, рассказала Вера Емельянова.



Впервые будет работать пять интерактивных площадок, связанных с реконструкцией времен войны и партизанским движением. После встречи делегаций состоится возложение венков в память павших во время войны. Вечером состоится традиционный партизанский костер.



Вера Емельянова отметила, что ответственной стороной за проведение и организацию мероприятия в этом году выступает Россия.

Напомним, сам Курган - невысокий насыпной холм с плоским верхом. В середине посажен стройный дубок - «дуб Дружбы», олицетворяющий ее крепость. С трех сторон на Курган ведут ступени, выложенные из побеленного булыжника. Кольцом таких же побеленных камней опоясан верх и низ Кургана. Наверху, у каждой из трех лестниц, сделаны основания для флагштоков. Курган насыпан на границе трех братских республик: РСФСР, Белоруссии и Латвии. К лестницам, ведущим на Курган, подходят три аллеи: каждая ведет в сторону своей республики (или, лучше сказать, каждая подходит к Кургану от одной из республик).

Белорусская аллея обсажена березками; латышская - липками, русская - молодыми кленами.