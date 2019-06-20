Общество

Гедиминас Таранда помогает в подготовке культурной программы 60-го Кургана Дружбы

Культурную и творческую программу 60-й международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» помогает подготовить Гедиминас Таранда. Планируется очень серьезная концертная программа. Об этом рассказал представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на пресс-конференции 1 июля.

Будет три основных коллектива, которые выступят на главной сцене: ансамбль Росгвардии, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа и группа «Партизан FM».



«Мы хотим воссоздать реконструкцию партизанского лагеря, будут построены землянки, партизанский лагерь и госпиталь. Во всем лагере будут работать "партизаны", которые расскажут про быт и и партизанскую жизнь. Приедут более 50 реконструкторов, которые будут устраивать лагерь», - рассказал он.



Также Дмитрий Волхонов отметил, что отдельным интересным явлением на Кургане Дружбы станет партизанская кухня.



Программа мероприятия включит в себя мастер-классы по метанию гранат, по штыковому бою. На протяжении всего мероприятия будут организованы интерактивные мастер-классы и игры.



На Кургане Дружбы будет работать две большие музейные выставки (одну из них организует Островский музей). Также на площадке будет устроена большая выставка военной техники.

«Это будет целый интерактивный спектакль, где мы будем пытаться погрузить зрителей в атмосферу и задействовать во всем происходящем», - заключил Дмитрий Волхонов.