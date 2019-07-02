Опубликована программа 60-го Кургана Дружбы в Себежском районе

Дмитрий Медведев допустил введение уголовного наказания за срыв торгов при госзакупках

Ягоды, фрукты и овощи не пропустили через границу в Псковской области

Скидки на продукцию от «Прасковьи Молочковой» в гипермаркете «Империал» будут действовать до конца июля

Нинель Салагаева: Резидент «Моглино», занимающийся сжижением атмосферного газа, не связан с военной тематикой

Псковским детям с ограниченными возможностями, обучающимся на дому, компенсируют питание

Руководителям организаций культуры и ветеринарной службы в Псковской области будут доплачивать тысячу рублей к пенсии

Участникам спецпрограммы будут начислены двойные баллы за поездки в «Ласточках»

ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове стали лидерами рейтинга самых цитируемых СМИ Псковской области - «Медиалогия»

Школьников будут проверять на наркотики при добровольной диспансеризации