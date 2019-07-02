Опубликована программа 60-го Кургана Дружбы в Себежском районе

Опубликована программа 60-й международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы», которая состоится 7 июля в Себежском районе.
7 июля
10:00 Сбор гостей
10:58 Минута тишины
11:00 Встреча официальных делегаций России, Беларуси, Латвии на стыке трех дорог. Хлеб-соль. Братание.
11:10 Церемония возложения цветов: памятник Марии Пынто (Россия), памятник комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки (Беларусь). Передача корзины цветов к памятнику Иманту Мудмалису (Латвия). Корзина ставится у входа пограничного моста.
11:30 Патриотическая акция. Исполнение песни «Катюша» всеми участниками мероприятия, в том числе участниками 2 молодежных форумов.
11:40 Лития по погибшим: часовня Сергия Радонежского
12:30 Показательные выступления: рукопашный бой (76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная дивизия); выступления воинов-пограничников и кинологов со служебными собаками (пограничная комендатура в городе Себеже Пограничного управления ФСБ России по Псковской области). Центральная сцена Кургана Дружбы.
12:50 Праздничный концерт I отделение. Ансамбль песни и пляски Западного военного округа (Санкт-Петербург). Центральная сцена Кургана Дружбы
14:30 Праздничный концерт II отделение. Образцово-показательный оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии. Группа «Партизан FM».
Работа интерактивных площадок с 10:00 до 18:00
Курс молодого бойца. Проводит Андрей Гусельников
Мастер-класс. Проводит Андрей Гусельников
Выставка плакатов. Советские агитационные плакаты периода Великой Отечественной войны.
Краеведческая экспозиция. На площадке представлена авторская экспозиция журналиста и краеведа Олега Константинова, иллюстрирующая историю партизанского движения на Псковщине.
Музей военной техники и оружия. Из собрания Военно-исторического музея-заповедника г. Острова (Псковская область).
Партизанский штаб. На площадке представлена реконструкция землянки партизанского штаба. Заседание руководства партизанского отряда.
Лазарет. На площадке представлена реконструкция землянки для размещения и лечения раненых в партизанском отряде.
Баня. На площадке представлено устройство бани в партизанском отряде.
Кузня. Действие на площадке воссоздаёт процесс изготовления оружия в партизанском отряде.
Дровяной склад. Действие на площадке воссоздаёт работу по заготовке дров в партизанском отряде.
Фотовыставка. Фотодокументы середины ХХ века из собрания Себежского краеведческого музея (Псковская область).
Агитбригада. Выступления творческих коллективов из Великих Лук, Пскова
Торговые ряды. Товарная и сувенирная продукция, изделия ремесленников из России, Беларуси, Латвии. Творческие мастер-классы.
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