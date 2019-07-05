Общество

Депутаты Псковской городской Думы обсудили проблему нехватки учебников в школах Пскова

В рамках депутатского часа депутаты Псковской городской Думы обсудили вопрос обеспечения образовательных учреждений города Пскова учебниками и учебными пособиями на 2019-2020 учебный год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ.

Также принял участие в дискуссии председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. Он рассказал о реализации нацпроекта «Образование», который планируется завершить к 2024 году. По его словам, упор делается на внедрение так называемой «Российской электронной школы», а это значит, что в рамках данного проекта принципиальное значение имеет переход на электронные версии учебников и, соответственно, техническое оснащение школ. Александр Седунов отметил, что в Пскове наблюдается нехватка бумажных учебников, и необходим электронный ресурс, способный заполнить эту нишу и восполнить нужду в учебных пособиях.

Также он подчеркнул, что необходимо развитие школьных библиотек, которые могли бы служить надежным источником не только учебников, но и литературой для внеклассного чтения.

«Кроме того, в связи с ежегодным возрастанием количества учащихся в Пскове, а также введением новых предметов, ранее не изучаемых в школе, потребность в обеспечении учебными материалами растет, следовательно, должен увеличиваться бюджет на расходы по учебной части. Также с 2018 года вводится новый блок учебников - для коррекционных школ, и есть федеральный стандарт, требованиям которого все учебные пособия должны отвечать», - все это, по словам Александра Седунова, создает некоторые трудности в приобретении необходимого количества учебных материалов в школы города Пскова.

На вопрос, как именно городу решать проблему с нехваткой учебников, председатель регионального комитета по образованию ответил, что необходимо произвести точные расчеты того, что уже имеется и четко выверить потребность - исходя из этих двух составляющих нужно закладывать бюджет на новый учебный год. Александр Седунов подчеркнул: «Мы должны, и мы обеспечим детей учебниками - есть задачи, и они будут выполняться».

Заместитель начальника управления образования администрации Пскова Светлана Котова обратила внимание присутствующих, что электронная версия учебника тоже должна быть лицензированной, а такая версия учебника стоит столько же, сколько бумажная. «Издательство учебников давно стало бизнесом, и цена на них неконтролируемо меняется каждый год» - подчеркнула Светлана Котова. А депутат Любовь Николаева отметила, что они совсем не против перехода на электронную версию учебников: «Да и детям удобнее ходить с одной флешкой, чем с большими рюкзаками за спиной,» - добавила директор «Центра образования «Псковский педагогический комплекс», однако, по ее словам, все упирается в наличие (в данном случае - отсутствие) электронных носителей.

В течение часа депутаты и представители Управления образования обсуждали существующие проблемы и возможные пути решения вопроса с обеспечением учащихся учебными пособиями. По итогу совещания, И.п. главы Пскова Елена Полонская предложила выйти в Областное собрание депутатов с инициативой выделить бюджетные средства на предстоящий год конкретно для этой цели.