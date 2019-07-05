Общество

На Кургане Дружбы разожгли традиционный Партизанский Костер

На Кургане Дружбы разожгли традиционный партизанский костер. Право зажечь его было предоставлено трем ветеранам Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех ветеранов за совершенный подвиг. Он с сожалением отметил, что ветераны уходят, и теперь наша главная задача — беречь память о подвиге предков.

Глава региона также заявил, что сегодня с представителями Латвии и Белоруссии они думали, как можно улучшить праздник, и решили, что место, где традиционно разжигают Костер Дружбы, необходимо обложить камнем и поставив памятный знак.

После выступлений официальных лиц стих о воинской славе Пскова прочитала ветеран Великой Отечественной войны, состоявшая в партизанском отряде, Надежда Разумова.