Общество

Ценную историческую находку обнаружили дети в Гдовской крепости

Ценная историческая находка обнаружена в Гдовской крепости в минувший четверг во время военно-спортивной игры «Зарница», в которую играли дети, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальной сети «Вконтакте».



Археологические раскопки в Гдовской крепости велись не однажды, исторических экспонатов в местном музее немало, но фрагмента чугунной пушки прошлых веков не было.



Детские команды в ходе «Зарницы» преодолевали «минные поля» – с настоящим миноискателем и щупами искали бутафорские мины и находили их под присмотром организаторов игры. Взрослые заметили, что миноискатель засигналил рядом с местом, где искали «мину» дети.

Сигнал «подала» разбитая пушка, вернее, ее фрагмент весом не менее 70 килограммов. Находку выкопали, очистили, рассмотрели.