Общество

В Иркутской области псковские спасатели продолжают участвовать в ликвидации последствий паводка

В Иркутской области группировка спасателей аварийно-спасательной службы Псковской области продолжает участвовать в ликвидации последствий паводка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в городе Тулун псковскими спасателями осуществляются работы по очистке территорий частных домов от деревянных конструкций и непригодной к эксплуатации мебели. Оказывается адресная помощь населению.

Напомним, на территории Иркутской области после разрушительного действия дождевого паводка на сегодняшний день остаются подтопленными два населенных пункта: город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района. Это 233 жилых дома с приусадебными участками, в которых проживают 604 человека, в том числе 107 детей.