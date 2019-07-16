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Александр Котов, Елена Бибикова и Лидия Драгунова принимают участие в пленарном заседании VI форума регионов России и Беларуси

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сенатор Елена Бибикова и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова принимают сегодня, 18 июля, участие в пленарном заседании VI форума регионов России и Беларуси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Каждая наша новая встреча - это еще один шаг на пути всесторонней интеграции и межрегионального сотрудничества, - приветствовала участников VI форума регионов Беларуси и России спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. - Это повод оценить итог годовой работы и договориться о расшивке узких мест, определить перспективы дальнейшего сотрудничества».

Председатель Совета Федерации напомнила, что накануне прошли многочисленные заседания - шесть секций, экспертная сессия, расширенное заседание национальных деловых советов, Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России, состоялся российско-белорусский молодежный форум «Молодежь - за Союзное государство» и Форум ректоров вузов России и Беларуси.

В ходе прошедших мероприятий состоялось подписание более 60 документов, в том числе коммерческих контрактов, общая стоимость которых превышает 8 млрд рублей.

Спикер верхней палаты российского парламента поблагодарила участников форума за обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества.

«С каждым годом форум прирастает новыми соглашениями и контрактами, это дает повод говорить о том, что проект состоялся», - согласился со спикером Совета Федерации председатель Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович, но отметил при этом значимость молодежных мероприятий программы форума «при всей важности экономических и политических вопросов». По мнению председателя Совета, участие молодежи в подобных мероприятиях необходимо усиливать и обязательно включать представителей молодежных объединений в состав делегаций.

В рамках работы пленарного заседания своей позицией по развитию российско-белорусских отношений поделились члены правительства, главы субъектов, ректоры вузов, представители деловых кругов.

Добавим, программа второго дня форума началась со встречи спикеров верхних палат парламентов двух государств - Валентины Матвиенко и Михаила Мясниковича - с органами государственной власти регионов.

Ожидается, что кульминацией работы форума станет участие Владимира Путина и Александра Лукашенко.