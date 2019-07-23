Общество

В Псковском регионе есть проблемы, связанные с досугом школьников в летний период - Александр Коновалов

В городе Пскове и на территории муниципальных загородных образований нет палаточных лагерей. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов сегодня, 24 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Ситуация в Хабаровском лагере - трагедия», - заявил Александр Коновалов, комментируя происшествие, произошедшее 23 июля под Хабаровском, где погибли взрослые и дети при пожаре в палаточном лагере.

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По словам Александра Коновалова, работа надзорных органов в сфере детского отдыха должна быть более качественной.

Заместитель главы администрации Пскова также отметил, что в городе и регионе отмечаются проблемы, связанные с досугом школьников в летний период. Он подчеркнул, что возможность запустить третью смену в лагерях дала бы положительный эффект. В ходе беседы Александр Коновалов также отметил, что не каждый родитель может позволить потратить около 16 тысяч рублей, чтобы отправить ребенка в лагерь.

На официальных ресурсах городской администрации размещена информация о детских учреждениях, которые прошли все надзорные проверки и являются безопасными для детского отдыха. Это лагерь «Солнечный» в Печорском районе, «Радуга» и «Нептун».

«За эти лагеря мы несем ответственность, тот уровень, который задается надзорными органами, соблюден, в том числе в части гигиены и безопасности», - прокомментировал Александр Коновалов.