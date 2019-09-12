Общество

Режиссер псковского спектакля «Ревизор» о скандале на показе в Екатеринбурге: Сцена изнасилования абсолютно лишена всякой эротики

Режиссер псковского «Ревизора» Петр Шерешевский прокомментировал скандал разразившийся после показа спектакля на гастролях в Екатеринбурге. Своим мнением на этот счет он поделился в аккаунте в Instagram. Он рассказал, что удивлен сложившейся ситуацией и заявил, что создатели представления соблюдают все законы. «Понимая, что спектакль ориентирован на взрослого зрителя, ставим маркировку 18+», - отметил он.

«С точки зрения же эстетической все решено в высшей степени «вегетериански». Сцена изнасилования абсолютно лишена всякой эротики, происходит на заднем плане, под одеялом», - рассказал Петр Шерешевский.

По его мнению, для взрослого зрителя в спектакле не происходит ничего, чем можно было бы возмущаться. «Если говорить точнее, спектакль и пытается вызвать в зрителе возмущение тем, как низко может пасть человек из-за страха и карьеризма. Ревизор – это острая социальная сатира. Мы, стараясь быть верными не букве, но духу и смыслу пьесы Гоголя, обостряем ситуации пьесы. То, что у нас в спектакле Хлестаков насилует Марью Антоновну на глазах ее родителей, с их благословения – эпизод страшный. То, что эта изнасилованная девочка потом наблюдает, как все празднуют ее «помолвку» и строят планы, как «влезть в министры», - эпизод страшный. То, что городничий в финале осознает, что потерял человеческое достоинство, продал собственную дочь и умирает на наших глазах, - это расплата… », - рассказал режиссер



«То, что кто-то привел собственного несовершеннолетнего ребенка на спектакль, на котором стоит маркировка 18+, - его личная ответственность. Хотя с моей точки зрения, ничего страшного с подростком не произойдет, если он увидит страшный спектакль-предостережение. Цели у нас нравственные. Но, повторяю, мы понимаем, что это спектакль для взрослых, и предупреждаем об этом», - заключил Петр Шерешевский.

Напомним, свердловская прокуратура инициировала проверку информации о происходящем в екатеринбургском Театре юного зрителя. Надзорное ведомство отреагировало на разгорающийся скандал вокруг спектакля «Ревизор», который показался некоторым зрителям порнографическим.