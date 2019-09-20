Общество

Наталья Горбачева: Ульяна Михайлова должна сложить полномочия

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачева прокомментировала а возбуждение уголовного дела в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Это очень грустно. Члены профсоюзов очень часто не обладают информацией о том, что областные организации живут за счет членских взносов, а совет профсоюзов за счет собственных средств. Мы, как организация, неоднократно выступали на всех мероприятиях, когда возникали дополнительные вопросы о распределении доходов от предпринимательской деятельности. Поскольку я была в меньшинстве, то это все закрывалось, прикрывалось, а Ульяна Александровна на это реагировала авторитарным образом. Она не прислушивалась к моим честным вопросам, а в нашей организации принцип один — честная политика. К сожалению, довели до такого конца. Я могу сказать, что любой председатель организации, если это не просто недоверие, а уже такая стадия, как дело, должен сложить с себя полномочия», - заявила Наталья Горбачева.

Она также обратила внимание, что не знает, как дальше будет развиваться следствие, но отметила, что факты «на лицо». «Очень грустно, что наши члены профсоюза в это должны быть посвящены. Здесь именно об этом идет речь. Нам не то, что не приятно, нам просто стыдно. Сначала все эти факты игнорировались... Например, брались кредиты под залог собственности, я считаю, что это недопустимо. Это просто единичный пример. С нашим мнением членов президиума не считались, большинство было получено определенным давлением. Кстати, давление и сейчас продолжается, поскольку я свою позицию не меняла и до этого также прямо высказывалась. Сейчас в устной форме нам отказывают в путевках по льготной цене, именно нашей организации, что, тем более, показательно. К сожалению, я не удивлюсь, если и все озвученные сейчас обвинения подтвердятся», - заключила Наталья Горбачева.