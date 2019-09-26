Общество

Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой

Сегодня, 30 сентября, следователи следственного управления Следственного комитета России по Псковской области допросили руководителя Псковского областного совета профсоюзов Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой по уголовному делу о присвоении и растрате денег Псковского облсовпрофа при оформлении своих частных поездок сопредельный регион как служебные командировки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

В ходе допроса подозреваемая не смогла сообщить следствию убедительные данные, что фигурирующие в деле поездки в Санкт-Петербург, оформленные как командировки, носили служебный характер.

Озвученные в СМИ фамилии известных людей, с которыми якобы встречалась подследственная в определенные даты, относятся к периоду, который не является предметом расследования, сообщили в ведомстве.

Между тем, сама Ульяна Михайлова убеждена, что сегодня представила следственным органам убедительные доказательства своей невиновности.

«Я считаю, что сегодня предоставила следственным органам убедительные доказательства своей невиновности», - цитирует ее слова пресс-служба облсовпрофа. По информации Ульяны Михайловой сегодня также на допросе были первый заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль, директор ЛПУ «Санаторий «Хилово» Александр Михайлов.

«Ситуация для нас не ухудшилась, но что хотелось бы сказать относительно меня: полагаю впервые на территории Российской Федерации в отношении действующего депутата областного Собрания следственными органами возбуждено уголовное дело в связи с командировками. Еще раз подчеркну: мы предоставили убедительные доказательства реальности тех мероприятий, которые я посещала в Санкт-Петербурге в формате служебных командировок. Но мне вручена повестка на 9 октября 2019 года. Какое процессуальное действие будет происходить в этот день – допрос, очная ставка – мне неизвестно, но мы готовы к любому развитию ситуации», — сказала Ульяна Михайлова.

Она подчеркнула, что по-прежнему считает абсурдным сам факт возбуждения уголовного дела по статье 160 статье пункта 3 УК РФ. «По нашему мнению, следствие не провело достаточных мероприятий, чтобы убедиться в отсутствии состава преступления, дело было возбуждено наспех, видно, что следственные органы очень спешили с его возбуждением, поэтому в самом тексте постановления есть технические ошибки. Если бы представленные сегодня доказательства и опрос свидетелей были бы следственными органами изучены заранее, то я убеждена, что этого дела не было бы вообще», - заключила профсоюзный лидер.