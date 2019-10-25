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Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова подозревается в злоупотреблении полномочиями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в 2018 подозреваемая, исполняя обязанности по занимаемой должности, использовала свои полномочия вопреки интересам Псковского облсовпрофа и подведомственного ему лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово», а также работников этого учреждения, заинтересованных в справедливой оплате труда, не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда принимая решение о премировании своего супруга – директора ЛПУ. В результате противоправных действий супругу подозреваемой за счет фонда оплаты труда работников санатория произведены выплаты на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

В настоящее время следователи допрашивают Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой.