Общество

На встрече облсобрания обсудили проблему парковки у псковского железнодорожного вокзала

На рабочей встрече депутатов Псковского областного Собрания и руководства Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» - обсудили проблему парковки у псковского железнодорожного вокзала. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента, такая встреча состоялась 26 сентября.

«Депутат Андрей Михайлов свой вопрос адресовал не только представителям железной дороги, но и коллегам-парламентариям», - отметили в ведомстве.

«Многие пассажиры "Ласточки" едут в Питер одним днём и оставляют свои машины у вокзала, но сделать это непросто. Привокзальная площадь для автотранспорта закрыта, стоянка за вокзалом не благоустроена, в итоге машину оставить негде. Надо заниматься этим вопросом», - сказал депутат.

В пресс-службе добавили, что на это председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов ответил: организация парковки - это муниципальные полномочия, и предложил направить советующее письмо в администрацию Пскова.

«Но надо понимать, что простого решения здесь нет, потому что превратить привокзальную площадь в парковку невозможно, свободной территории там нет, плюс необходимо учитывать вопросы обеспечения безопасности», - подчеркнул спикер регионального парламента.