Общество

В Пскове собираются реконструировать пассажирскую платформу на железнодорожном вокзале

В Пскове планируют реконструировать платформу, расположенную на городском железнодорожном вокзале. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, такое намерения 26 сентября озвучил и.о. начальника региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Михаил Боков, на рабочей встрече депутатов парламента области и руководства Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

«Депутат Марина Борисенкова обратила внимание на проблему, связанную с доступностью железнодорожной инфраструктуры для маломобильных групп населения: платформа на псковском вокзале не приспособлена для посадки и высадки пассажиров в инвалидном кресле, а подняться на пешеходный мост для человека с ограниченными возможностями здоровья вообще не представляется возможным. Представители Октябрьской железной дороги признали наличие проблемы, отметив, что работа по созданию доступной среды активно ведется», - отметили в пресс-службе.

Также в региональном парламенте добавили, что после этого Михаил Боков рассказал о ближайших планах реконструкции пассажирской платформы на псковском вокзале, в результате которой она станет значительно выше. А также проинформировал о специальном сервисе - на сайте РЖД можно оставить предварительную заявку и для пассажира-инвалида будет выделен сопровождающий, который окажет необходимую помощь при посадке в поезд.