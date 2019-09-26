Общество

Сегодня в Пскове Ассоциация юристов проводит День бесплатной юридической помощи

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке Адвокатской и Нотариальной палат проводит День бесплатной юридической помощи социально-незащищенным гражданам. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в самом региональном отделении, мероприятие 27 сентября. Офис регионального отделения будет работать в режиме «открытых дверей», с 10.00 до 17.00. В Пскове консультацию можно получить по адресу в доме № 7 на площади Ленина. Прием так же будет организован в нотариальных конторах Псковской области.

«В этот день граждане смогут получить юридическую помощь в виде устного правового консультирования по любому вопросу (за исключением коммерческих сделок и уголовного права). Отметим, что все консультации проводятся в порядке «живой очереди» предварительной записи не требуется», - отметили в Ассоциации.

Кроме того, в отделении добавили, что консультации будут проводить профессиональные юристы - члены регионального отделения. в том числе можно будет получить консультацию у судебного пристава.

Напомним, оказание бесплатной юридической помощи населению - одно из приоритетных направлений работы Ассоциации. Региональными отделениями Ассоциации за период с момента учреждения создано и консолидировано под эгидой Ассоциации более 700 общественных приемных и центров бесплатной юридической помощи. Ежеквартально в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциация проводит Единый день бесплатной юридической помощи, получивший еще в конце 2013 года статус международного. Традиционно в этот день открываются более 1500 общественных приемных, центров бесплатной юридической помощи и юридических клиник во всех регионах России и ряде зарубежных стран, где граждане могут получить бесплатную юридическую консультацию. В качестве консультантов в этот день выступают представители органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокаты, нотариусы, представители юридического бизнеса, молодежного движения Ассоциации и профессорско-преподавательского состава вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров. Ежегодно в рамках проекта «Бесплатная юридическая помощь» Ассоциации бесплатные консультации получают более 100 тысяч граждан России во всех регионах, а также в ряде зарубежных стран. Дополнительная информация по телефону: (8112) 29 - 10 - 95.