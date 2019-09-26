Общество

Председатель первичной профсоюзной организации заявила о шантаже и давлении в Псковоблсовпрофе

Со стороны лидера Псковоблсовпрофа Ульяны Михайловой на председателей областных членских профсоюзных организаций оказывается серьезное психологическое давление и даже предпринимаются попытки их шантажа с целью заручиться их поддержкой. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявила председатель Псковской областной организации общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» Валентина Семенова.

По ее словам, 25 сентября Ульяна Михайлова пригласила всех председателей профсоюзных организаций на заседание, на которых обсуждались вопросы, связанные с уголовным делом, возбужденным в отношении Псковоблсовпрофа.

«В ходе обсуждения этих вопросов начался открытый и прямой шантаж председателей: было объявлено, что если мы не поддержим чету Михайловых, то Ульяна Александровна отменит все льготные путевки для членов профсоюза, а также закроет все программы, которые действовали в подведомственных учреждениях, такие как «Тур выходного дня», «Проф-релакс» и другие. Причем негласное решение, как я поняла, уже принято. Уже ходят разговоры, что нелояльным председателям путевки выдаваться не будут. У нас появился закономерный вопрос – а чьи это учреждения? Псковского облсовпрофа или четы Михайловых? Кто дал им право шантажировать нас и запугивать руководителей областных членских организаций, которые в свое время создали облсовпроф и являются его учредителями?», - поделилась Валентина Семенова.

Она подчеркнула, что еще одним ударом для председателей первичек стала опубликованная 26 сентября информация о возбуждении уголовного дела уже против самой Ульяны Михайловой.

«Для нас это было очень неприятное известие. Получается, что у нас руководитель, который стоит на защите людей, сам находится под следствием? Причем в связи с вопросами, связанными с финансовой деятельностью организации. Анализируя информацию, которая публикуется в СМИ, я думаю, что на этом уголовные дела не закончатся. Я уверена, что если дело дошло до Следственного комитета, то это не просто так. Значит, есть причины. Просто так бы расследование не началось. Так вот, мы считаем, что нужно дождаться результатов расследования уголовных дел и только после этого мы сможем принимать решение о поддержке», - заключила Валентина Семенова.