Общество

Андрей Царев: Может быть и такое, что Ульяна Михайлова кому-то перешла дорогу

Ульяна Михайлова, как очень активный человек, могла кому-то перейти дорогу. Такое мнение высказал член Общественной палаты РФ, директор ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев в разговоре с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Честно говоря, действительно сложная ситуация. Я знаю Ульяну Михайлову, как активного общественника, очень заинтересованного в том, чтобы Псковская область развивалась и была среди лучших регионов. Конечно, напрягает та ситуация, о которой мы слышим сейчас из средств массовой информации. Хотелось бы верить, что все будет действительно хорошо, и не подтвердятся те версии, которые сегодня рассматриваются следственным комитетом», - заявил Андрей Царев.

«Честно говоря, у меня нет своей версии происходящего. Мы знаем ее, как действительно активного человека, может быть и такое, что она кому-то перешла дорогу, и из-за этого возникли какие-то ситуации», - заключил Андрей Царев.