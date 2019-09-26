Общество

Руководитель «Школы трудовых практик» высказался в поддержку Ульяны Михайловой

Руководитель «Школы трудовых практик» Эдуард Вохмин на своей личной странице в Facebook высказался по поводу возбуждения уголовного дела в отношении лидера Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой.



Источник: Лариса Зорина, Twitter.

«Не мог не обратить внимание на один из эпизодов обвинения. Следствие не признало командировку (также как и другие командировки) в октябре 2018 года, когда Ульяна Михайлова не только приезжала и участвовала, но и выступала с мастер-классом на профсоюзной мастер-школе в Санкт-Петербурге. Не только я прекрасно помню и готов засвидетельствовать приезд и выступление Ульяны Михайловой (также как и то, что никто из организаторов не платил за ее билеты, гостиницу, питание). Уверен, что все почти сорок участников той школы также засвидетельствуют это и направят в соответствующие органы письма от своего имени», - написал он.

Эдуард Вохмин назвал предъявленные Ульяне Михайловой обвинения абсурдными и связал их с деятельностью профсоюзного лидера, которая, по его мнению, не соглашается встраивать псковские профсоюзы в «вертикаль профсоюзной власти».

«Эти абсурдные обвинения имеют целью не разобраться с командировками, а разобраться окончательно с самим профсоюзным лидером, который не соглашается с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе, не соглашается со строительством опасного производства, не соглашается с повышением пенсионного возраста, не соглашается встраивать псковские профсоюзы в вертикаль профсоюзной власти. И главное, не только не соглашается, но и активно и результативно действует, мобилизуя людей», - высказался он.