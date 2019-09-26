Общество

Ульяна Михайлова призвала коллег сохранить работоспособность Псковского облсовпрофа

Депутат Псковского областного Собрания, лидер Псковского областного совета профессиональных союзов Ульяна Михайлова призвала коллег сохранить работоспособность Псковского облсовпрофа. Ее обращение поступило в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые коллеги!

Вот и пришло время серьезных политических, социальных и экономических испытаний для Псковского областного совета профессиональных союзов. Мне вручена повестка на первый допрос. К сожалению, сегодня я вынуждена сделать вывод, что организация уголовных дел против нашей организации и против меня лично направлена не только на уничтожение меня как политика, она направлена на отъем всего имущества Псковского областного совета профессиональных союзов с участием правоохранительных органов.

Возбуждение еще одного дела 20 сентября 2019 года, а также обыски у меня дома и у моих союзников и соратников позволяют мне сделать вывод, что это направленное давление на социально-экономическую активность нашей организации, и направлено оно на то, чтобы разрушить работу Псковского областного совета профессиональных союзов в целом.

Я призываю своих товарищей, коллег, союзников, я призываю аппаратчиков Псковского областного совета профессиональных союзов и руководителей областных организаций сохранить работоспособность нашего профсоюзного объединения. По возможности, сохранить все основные взятые на себя социальные обязательства.

Мы будем предпринимать все усилия, чтобы деятельность Псковского областного совета профессиональных союзов не была разрушена. И будем стараться информировать профсоюзный актив о ходе мероприятий.

Я не испытываю иллюзий и считаю, что в ходе первого допроса я определенно приобрету статус обвиняемой, и мне будет определена мера пресечения. Вероятнее всего, это будет заключение под стражу. И даже в этих сложных условиях мы сможем удержать уставную деятельность Псковского областного совета профсоюзов.

Уважаемые руководители областных организаций, я призываю вас остановить тот внутренний раздрай, который происходит сейчас между членскими организациями Псковского областного совета профессиональных союзов и совместно с аппаратом Псковского облсовпрофа, с руководителями наших профсоюзных учреждений сохранить работоспособность профсоюзной системы в целом», - говорится в обращении Ульяны Михайловой.