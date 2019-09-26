Я/Мы… Право на мнение

«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить».
Вольтер
Псковская журналистка Светлана Прокопьева, обвиненная в публичном оправдании терроризма, опубликовала открытое письмо о своем уголовном деле. Письмо растиражировали многие российские СМИ, и оно стало предметом широкого общественного обсуждения.
Напомним кратко, что история началась почти год назад с публикации авторской колонки Светланы Прокопьевой на радио «Эхо Москвы» в Пскове и на интернет-портале Псковская Лента Новостей. В тексте шла речь о взрыве на проходной в Архангельском УФСБ, который устроил 17-летний молодой человек, и причинах, побудивших его к этому поступку. Затем последовали реакция Роскомнадзора, усмотревшего «оправдание терроризма», множество противоречащих друг другу экспертиз текста. Оба СМИ по вынесенным Роскомнадзором предупреждениям все еще находятся в судебном процессе. Но не об этом речь.
Редакции Псковской Ленты Новостей и «Эхо Москвы» в Пскове всегда считали принципиальным предоставлять свою площадку выразителям разных общественно-политических взглядов, сторонникам диаметрально противоположных точек зрения в вопросах развития нашей страны, области, города.
На наших страницах, в нашем эфире выступают сторонники разных идеологий, представители власти и оппозиции. Мы считаем, что средства массовой информации должны обеспечивать широкий спектр мнений по значимым вопросам общественно-политической повестки дня. В этом мы видим смысл настоящей свободной журналистики. Любые попытки ограничить это право, равно как и право журналистов иметь собственное мнение по резонансным событиям, мы считаем прямым нарушением закона, ограничением свободы слова и введением цензуры.
Именно поэтому мы сотрудничаем со Светланой Прокопьевой как независимым автором-публицистом. Не все коллеги разделяют ее политические взгляды и формы гражданской активности, но мы уважали и уважаем ее право, как и всех прочих, высказывать собственное мнение.
Колонка Светланы Прокопьевой, вне всяких сомнений, - это авторский текст, в котором журналист выразила свое мнение по факту резонансного события, попыталась ответить на вопрос, как подобное могло произойти, какие обстоятельства послужили системными причинами поступка?
Вероятно, даже сам выбор темы, не говоря уж о выводах, можно считать ангажированным, потому как Светлана, как и все мы, имеет политические убеждения и пристрастия. Но в этом и ценность таких текстов, и истинный смысл журналистики – свобода выражать свою точку зрения. И помимо прочего – это абсолютное право журналиста, закрепленное в Законе РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Работа журналиста-автора - это всегда анализ проблем и высказывание собственного мнения о событиях и причинах произошедшего. Это его право и обязанность: вскрывать причины резонансных событий и делать это публично. Иное просто лишено смысла.
В результате российское общество оказалось в ситуации, когда становится совершенно небезопасно просто высказывать свою точку зрения. Иметь собственное мнение – это естественное право любого человека и гражданина. Но всех сегодня пытаются загнать в рамки того, о чем можно «думать вслух», а о чем нельзя.
«Дело Светланы Прокопьевой» - это еще и повод задуматься, куда в итоге приводит цензура и попытки запретить свободную журналистику. История неоднократно доказывала, что такой путь ни к чему хорошему не ведет...
Коллектив журналистов