Общество

Я/Мы… Право на мнение

«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить».

Вольтер

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, обвиненная в публичном оправдании терроризма, опубликовала открытое письмо о своем уголовном деле. Письмо растиражировали многие российские СМИ, и оно стало предметом широкого общественного обсуждения.

Напомним кратко, что история началась почти год назад с публикации авторской колонки Светланы Прокопьевой на радио «Эхо Москвы» в Пскове и на интернет-портале Псковская Лента Новостей. В тексте шла речь о взрыве на проходной в Архангельском УФСБ, который устроил 17-летний молодой человек, и причинах, побудивших его к этому поступку. Затем последовали реакция Роскомнадзора, усмотревшего «оправдание терроризма», множество противоречащих друг другу экспертиз текста. Оба СМИ по вынесенным Роскомнадзором предупреждениям все еще находятся в судебном процессе. Но не об этом речь.

Дело Светланы Прокопьевой - это не личное дело яркой псковской журналистки, известной своими бескомпромиссными взглядами на политику и социальную жизнь. Это показатель отношения в современном российском обществе к праву человека на собственное мнение.

Редакции Псковской Ленты Новостей и «Эхо Москвы» в Пскове всегда считали принципиальным предоставлять свою площадку выразителям разных общественно-политических взглядов, сторонникам диаметрально противоположных точек зрения в вопросах развития нашей страны, области, города.

На наших страницах, в нашем эфире выступают сторонники разных идеологий, представители власти и оппозиции. Мы считаем, что средства массовой информации должны обеспечивать широкий спектр мнений по значимым вопросам общественно-политической повестки дня. В этом мы видим смысл настоящей свободной журналистики. Любые попытки ограничить это право, равно как и право журналистов иметь собственное мнение по резонансным событиям, мы считаем прямым нарушением закона, ограничением свободы слова и введением цензуры.

Именно поэтому мы сотрудничаем со Светланой Прокопьевой как независимым автором-публицистом. Не все коллеги разделяют ее политические взгляды и формы гражданской активности, но мы уважали и уважаем ее право, как и всех прочих, высказывать собственное мнение.

Колонка Светланы Прокопьевой, вне всяких сомнений, - это авторский текст, в котором журналист выразила свое мнение по факту резонансного события, попыталась ответить на вопрос, как подобное могло произойти, какие обстоятельства послужили системными причинами поступка?

«Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство…» - такова позиция псковской журналистки.

Вероятно, даже сам выбор темы, не говоря уж о выводах, можно считать ангажированным, потому как Светлана, как и все мы, имеет политические убеждения и пристрастия. Но в этом и ценность таких текстов, и истинный смысл журналистики – свобода выражать свою точку зрения. И помимо прочего – это абсолютное право журналиста, закрепленное в Законе РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Работа журналиста-автора - это всегда анализ проблем и высказывание собственного мнения о событиях и причинах произошедшего. Это его право и обязанность: вскрывать причины резонансных событий и делать это публично. Иное просто лишено смысла.

Это неотъемлемое право журналиста сегодня подвергается сомнению. «Дело Светланы Прокопьевой» - в первую очередь, удар по профессии журналиста. Но в глобальном смысле – это попытка ограничить людей в праве на собственное мнение и праве высказывать его вслух.

В результате российское общество оказалось в ситуации, когда становится совершенно небезопасно просто высказывать свою точку зрения. Иметь собственное мнение – это естественное право любого человека и гражданина. Но всех сегодня пытаются загнать в рамки того, о чем можно «думать вслух», а о чем нельзя.

«Дело Светланы Прокопьевой» - это еще и повод задуматься, куда в итоге приводит цензура и попытки запретить свободную журналистику. История неоднократно доказывала, что такой путь ни к чему хорошему не ведет...

Коллектив журналистов