Общество

В Псковской области около 200 детей-сирот ждут свою семью

Псковская область в течение многих лет продолжает удерживать достойные позиции в части устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщила региональный оператор Банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей Псковской области Наталья Никонова.

Она отметила, что уже в течение нескольких лет сокращается количество детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых содержатся в государственном банке данных (ГБД) о детях.

Отметим, что ГБД о детях – это информационный ресурс, где содержатся сведения о детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству в семьи граждан.

По словам Натальи Никоновой, в 2018 году ГБД сократился на 13 %, а за 9 месяцев 2019 года - уже на 11%. В настоящее время в Псковской области подлежат устройству 200 детей, в основном это подростки и дети с особенностями в развитии, то есть это трудноустраиваемая категория детей.

«Эта цифра постоянно в движении, нет конкретной цифры о которой мы могли бы говорить», - пояснила Наталья Никонова.

Также спикер рассказала, что на сегодняшний день 96 семей готовы принять ребенка, но их пожелания зачастую не совпадают с тем, каких детей могут предложить в ГБД.

По ее словам большинство семей желают принять на воспитание маленького, здорового ребенка без особенностей развития и иных проблем. К основным проблемам, по словам Натальи Никоновой, относятся и наличие родственников, которые так или иначе присутствуют в жизни ребенка, и различные заболевания.

«Желающих принять подростка с трудностями значительно меньше, нежели маленького, достаточно благополучного ребенка», - рассказала Наталья Никонова.