Общество

Сегодня псковичи смогут увидеть новую серию видеодневников «Мисс Псков 2019»

Сегодня, 17 октября, выйдет в эфир новая серия видеодневников «Мисс Псков 2019». Это будет третья серия «Beauty blog» конкурса «Мисс Псков - Мисс Россия».



В 20.00 и 22.30 зрители смогут познакомиться с закулисной жизнью участниц, а точнее с их участием во вкусных мастер-классах. В этот раз девушки посетили городское кафе «Вкус и цвет», где приняли участие в приготовлении вкусного десерта под руководством ведущего повара кафе.

Эфир программы на телеканале «Первый Псковский» состоится сегодня в 20.00 и 22.30.