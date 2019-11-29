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«Мисс Псков 2019» Дарья Кузнецова рассказала о себе

«Мисс Псков 2019»,17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова рассказала о себе. Организатор юбилейного, 15-го шоу-конкурса красоты «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» Николай Королев поделился с Псковской Лентой Новостей анкетой участницы.

Так, по данным анкеты, для Дарьи Кузнецовой первопричиной участия в мероприятии стало следующее: «Моя подруга участвовала в прошлом году, и ей все очень понравилось. Постоянно говорила об этом конкурсе! И мне стало интересно самой поучаствовать и все попробовать».

На вопрос «Какой должна быть самая красивая девушка России?» победительница ответила: «Считаю, что она должна быть очень уверенной в себе. К тому же - творческой личностью, со своей изюминкой».

Дарья Кузнецова обозначила своими достоинствами то, что она - целеустремленная, не любит проигрывать и все делает «на максимум».

Что касается хобби, то девушка седьмой год занимается фехтованием: «Для меня важно быть в форме».

Своей любимой книгой победительница назвала роман американского писателя Джона Грина «Виноваты Звезды». А фильмом - «Пираты Карибского моря»: «Который год пересматриваю». Что касается музыки, девушка указала, что меломан.

Дарья Кузнецова пожелала в анкете, чтобы другие участницы конкурса шли к своей цели. А победа в «Мисс Псков», со слов девушки, будет исполнением мечты: «Станет доказательством, что могу добиться чего-то своими силами».

Напомним, финал «Мисс Псков 2019» состоялся 30 ноября в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Победительницей стала студентка колледжа ПсковГУ, учащаяся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 17-летняя Дарья Кузнецова (деревня Уграда Псковского района).

Корону новоиспеченной победительнице передала «Мисс Псков 2018» Елизавета Черноок. После победы Дарья Кузнецова поделилась: «Не ожидала, что выиграю» - отметила, что все финалистки были достойны победить, поблагодарила близких за то, что поддерживали, а жюри - за выбор. Девушка рассказала, что с помощью конкурса поборола страх сцены, научилась ходить на каблуках и публично говорить. Теперь - собирается развиваться в сфере моделинга и ждет предложений от визажистов.