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Общество

«Мисс Псков 2019» Дарья Кузнецова рассказала о себе

01.12.2019 10:32|ПсковКомментариев: 0

«Мисс Псков 2019»,17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова рассказала о себе. Организатор юбилейного, 15-го шоу-конкурса красоты «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» Николай Королев поделился с Псковской Лентой Новостей анкетой участницы.

Так, по данным анкеты, для Дарьи Кузнецовой первопричиной участия в мероприятии стало следующее: «Моя подруга участвовала в прошлом году, и ей все очень понравилось. Постоянно говорила об этом конкурсе! И мне стало интересно самой поучаствовать и все попробовать».

На вопрос «Какой должна быть самая красивая девушка России?» победительница ответила: «Считаю, что она должна быть очень уверенной в себе. К тому же - творческой личностью, со своей изюминкой».

Дарья Кузнецова обозначила своими достоинствами то, что она - целеустремленная, не любит проигрывать и все делает «на максимум».

Что касается хобби, то девушка седьмой год занимается фехтованием: «Для меня важно быть в форме».

Своей любимой книгой победительница назвала роман американского писателя Джона Грина «Виноваты Звезды». А фильмом - «Пираты Карибского моря»: «Который год пересматриваю». Что касается музыки, девушка указала, что меломан.

Дарья Кузнецова пожелала в анкете, чтобы другие участницы конкурса шли к своей цели. А победа в «Мисс Псков», со слов девушки, будет исполнением мечты: «Станет доказательством, что могу добиться чего-то своими силами».

Напомним, финал «Мисс Псков 2019» состоялся 30 ноября в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Победительницей стала студентка колледжа ПсковГУ, учащаяся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 17-летняя Дарья Кузнецова (деревня Уграда Псковского района).

Корону новоиспеченной победительнице передала «Мисс Псков 2018» Елизавета Черноок. После победы Дарья Кузнецова поделилась: «Не ожидала, что выиграю» - отметила, что все финалистки были достойны победить, поблагодарила близких за то, что поддерживали, а жюри - за выбор. Девушка рассказала, что с помощью конкурса поборола страх сцены, научилась ходить на каблуках и публично говорить. Теперь - собирается развиваться в сфере моделинга и ждет предложений от визажистов.

 

 

Теги: #конкурс #красота #мисс псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Конкурс «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» «Мисс Псков 2019» Дарья Кузнецова рассказала о себе «Мисс Псков 2019» стала 17-летняя студентка колледжа ПсковГУ Дарья Кузнецова. ФОТО Состоялась генеральная репетиция финального шоу конкурса «Мисс Псков 2019» Стало известно имя победительницы интернет–голосования за участниц «Мисс Псков 2019» на сайте ПЛН Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» показали детские фото Стали известны призы конкурса «Мисс Псков 2019» Судить финал «Мисс Псков 2019» будет 11 членов жюри Финалистки «Мисс Псков 2019» устроили фотосессию в популярном магазине косметики Финалистки «Мисс Псков 2019» презентовали танцевальный номер и поучаствовали в конкурсе талантов. ФОТО Финалистки «Мисс Псков 2019» поучаствовали в фотосессии для известного бренда. ФОТО Победительницы «Мисс Псков» разных лет войдут в состав специального жюри конкурса «Мисс Псков 2019» «Шоу талантов» устроят участницы конкурса «Мисс Псков 2019» 24 ноября Финалистки «Мисс Псков 2019» перевоплотились в морячек. ФОТО Участницы «Мисс Псков» устроили гала-шоу в Хилово Коллектив Magic dance из Латвии выступит на финале «Мисс Псков 2019» Финалистки конкурса «Мисс Псков» сели за штурвал картинга. ФОТО Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» стали гостьями спа-центра. ФОТО Участницы проекта «Мисс Псков» готовятся к большому гала-шоу в «Хилово» Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» приняли участие в фотосессии в купальниках Участницы конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» побывали в пансионате «Кривск» В продажу поступили билеты на финал конкурса «Мисс Псков 2019» Состоялся полуфинал конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» Фотосессия модной одежды прошла в рамках конкурса «Мисс Псков 2019» Новая серия видеодневников «Мисс Псков 2019» выйдет сегодня Завтра состоится полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2019» Конкурсантки «Мисс Псков 2019» посетили бьюти мастер-класс Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» провели фотосессию для «Mango» Полуфинал конкурса красоты «Мисс Псков 2019» состоится 2 ноября Новая серия видеодневников «Мисс Псков 2019» будет представлена сегодня Участницы конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» примерили крылья Малифисенты Участницы «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» приняли участие в спортивной фотосессии Участницы «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» приняли участие в кулинарном мастер-классе Сегодня псковичи смогут увидеть новую серию видеодневников «Мисс Псков 2019» Mango show пройдет в ТРК «Акваполис» Состоялась первая фотосессия участниц конкурса «Мисс Россия - Мисс Псков 2019» Полуфиналистки «Мисс Псков 2019» попробовали High hills Сегодня стартует показ видеодневников «Мисс Псков 2019» В полуфинал конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» прошло 10 псковичек Определен состав жюри кастинга конкурса «Мисс Россия» - «Мисс Псков 2019» Организаторы конкурса красоты «Мисс Псков 2019» объявили дату проведения кастинга Мисс Псков 2018 приняла участие в титульной для нового сезона проекта фотосессии. ФОТО Подготовка к кастингу регионального этапа «Мисс Россия» в Пскове выходит на финишную прямую Подготовка к новому, 15-му сезону конкурса красоты «Мисс Псков 2019» идет полным ходом Кастинг на этап «Мисс России» начался в Пскове
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