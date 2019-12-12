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Две недели спустя: «Мисс Псков - 2019» рассказала о росте популярности, честности конкурса и желании работать в полиции

Второкурсница колледжа ПсковГУ, учащаяся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 17-летняя Дарья Кузнецова рассказала, что изменилось в ее жизни после победы в 15-м конкурсе красоты «Мисс Псков». Победительница из деревни Уграда Псковского района поделилась с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, как выросло количество подписчиков и желающих познакомиться, подтвердила честность шоу и раскрыла, почему хочет работать в полиции, а не в моделинге.

Рост Даши - 179 сантиметров. Вес - 57 килограммов. Параметры фигуры: 90 - 63 - 91.

Как изменилась жизнь

Источник: архив героини публикации

- «Мисс Псков - 2019», тебя стали больше узнавать на улицах?

- Да, буквально недавно незнакомая девочка подошла, поздравила. Но многие не подают вида, что узнали. Просто смотрят на меня долго, будто оценивают.

- После твоей победы в конкурсе прошло 2 недели. Уже много подарочных сертификатов успела использовать?

- Почти все! Осталось посетить аквапарк, обувной магазин и школу телевидения «ТелеШко». К сожалению, сертификатом на самую крупную сумму - 100 тысяч рублей от продюсерского центра «Королев продакшн» - мне, наверное, не распорядиться. На эти деньги могла бы дважды пригласить команду Николая Королева вести свой праздник. И шоуменов, и танцовщиц. Но ближайшая подходящая дата - мой день рождения - позже, чем истекает срок сертификата. Поэтому увы…

- Что уже можно сказать о том, как еще эта победа отразилась на твоей жизни?

- Я стала увереннее. Когда через такое проходишь - повышается самооценка. Чувствуешь, что можешь чего-то добиться. И эта победа - как одно из достижений, огромный плюс. Еще - количество подписчиков в Instagram увеличилось вдвое. Теперь - 1100. Думаю, буду развивать соцсети. Ведь с помощью проекта познакомилась с визажистами, фотографами и другими мастерами. Когда пользуюсь услугами некоторых - бесплатно - делаю снимки и публикую в интернете. Так, недавно, например, позвали участвовать в фотосессии от магазина брендовой одежды Serginnetti. Кроме того, стали много спрашивать о конкурсе. Даже те, кого он не интересовал. Очень много желающих участвовать в следующем году. Кое-кто из подруг говорит, что будет следить за дальнейшими конкурсами.

- А на других близких твое участие в «Мисс Псков» тоже произвело положительный эффект?

- В основном - нормально отнеслись. Только мой парень повторял: «Когда уже твой конкурс закончится? Поскорей бы!». Ему не нравилось, что я дефилирую в купальнике. Не нравилось и что прошу девушек и парней голосовать за себя в соцсетях, когда нужно выиграть номинацию. Также он возил меня на мероприятия конкурса, благодаря чему я успевала их совмещать с учебой, и часами ждал в машине, пока я закончу. А таких мероприятий было от 2 до 5 в неделю, и всегда с утра до вечера по выходным - съемки и показы. Но обрадовался, когда выиграла. Мы до последнего не верили, что такое реально! Думали, там все куплено или по знакомству, как говорили многие: предрешено!

Все - честно, агрессия - бесполезна

- Получается, все честно?

- Да! Никто ничего не покупал! Никого не обманывал! Но это я знаю, поскольку победила. Победи другая девочка - я бы сейчас так же сомневалась. Наверное, у других участниц остались подозрения.

- После триумфа на «Мисс Псков» отношение подруг и других близких не изменилось к тебе?

- Нет. Как общались - так и общаемся. И круг этих людей не расширился. Теперь мне пишут всякие ребята: хотят поближе познакомиться - но я такое не приемлю. Значит, когда я выиграла, со мной надо знакомиться, а до этого - не надо было?

Источник: личный архив героини публикации

- Никто из них не предлагал деньги за интим?

- Нет. Такого никто не писал. И это очень хорошо.

- Многие пользователи интернета традиционно предпочли личным сообщениям новоиспеченной «Мисс Псков» едкие комментарии о ней. Как ты относишься к такой агрессии в Сети?

- Не обращаю внимания на это. Николай Королев предупреждал, чтобы не реагировали. Максимум - раз читала в какой-то группе, и меня не задело. Близких - тоже. Нормальный человек - который все понимает - не будет писать гадости в комментариях: лишь мысленно оценит, хорошо или нет.

Секреты красоты - фехтование и не только

- Раскрой читателям секреты красоты «Мисс Псков - 2019»?

- Не слежу за внешностью как-то по-особому. Ухаживаю за лицом, делаю маски для волос, пользуюсь кремами. Еще занимаюсь спортом, чтобы поддерживать форму. Езжу на велосипеде. Когда тепло - с утра могу по улице пробежать километра 2. Много учусь, поэтому не хожу в зал, но могу отжаться раз 50. Дома стою в «планке», по 3 минутных подхода 3 раза в неделю. Столько же подходов приседаю по 20 раз. А на тренировке по фехтованию - 200 - 250, очень тонизирует!

Источник: группа «Мисс Псков конкурса Мисс Россия», соцсеть «Вконтакте»

- Фехтование: как и почему?

- О том, что фехтование есть в Пскове, узнала еще в начальных классах: рекламировали в школе. Занимаюсь 7 год - одна из самых старших учеников клуба. Кандидат в мастера спорта. Сейчас - упражняюсь только по пятницам, натаскиваю новичков. На большее - нет времени, да и в этом году были последние для моего возраста местные соревнования, которые пропустила из-за фотосессия от «Мисс Псков». А раньше ходила на все тренировки, 6 дней в неделю, на 4 часа вместо положенных 2. Было настолько интересно, что и с температурой 39 градусов бежала в зал. Участвовала в турнирах во многих городах России: Москва, Петербург, Курск - долго перечислять, доходило до 2 поездок в месяц. Тренер стала как вторая мама. Когда определялась с видом спорта, пробовала плавание, гимнастику, аэробику, теннис, но выбрала фехтование, так как это необычно для девочки - все до сих пор удивляются, если слышат. Наверное, фехтование меня привлекло из-за «Пиратов Карибского моря».

Источник: группа «Мисс Псков конкурса Мисс Россия», соцсеть «Вконтакте»

«Виноваты звезды», домашние животные и другие интересы

- Любишь эти фильмы?

- Обожаю! Регулярно пересматриваю все части! Помню, как носилась с игрушечной шпагой и кричала, что я Джек Воробей.



- А есть любимая литература и музыка?

- Из литературы - «Виноваты Звезды» (современный роман-бестселлер американского писателя Джона Грина, - ред.). Эта книга заставляет задуматься, что есть и другая, далеко не идеальная сторона жизни. Что же касается, могу полюбить песню любого жанра: я - меломан. Для меня музыка - развлечение.

- Что еще любишь?

- Креативные фотосессии и путешествовать! С родителями каждый год куда-то ездим, на море: Анапа, Крым. Каждый год стараемся попасть в новое место. Еще - животных. Чувство, будто за всеми уже ухаживала. Двух кошек - принесла с улицы: одну - 10 лет назад, другую - год. Собаку - на Новый год Дед Мороз подарил! А мини-белку - парень. До этого были попугаи, хомячки. Также очень люблю спать. Здорово после 15:00 прийти с учебы и поспать хорошо.

Источник: из личного архива героини публикации

- Что по учебе так сильно изматывает, а что дается легко?

- Учиться в целом несложно, если прилагать хотя бы минимальные усилия: ходить на занятия и тратить 2 часа на домашнее задание. Легко дается инженерная графика, где работаем над строительными чертежами. Еще нравится математика: люблю считать.

Растить детей и работать в полиции

- Планируешь работать по специальности или в свойственном для «Мисс Псков» моделинге?

- Думаю, в моделинге в Пскове зарабатывают мало - нельзя рассматривать как источник дохода. Это, скорее, дополнительное увлечение, чем работа, в которой уверен. А работать хотела бы в полиции. Считаю, из благородных профессий сферы найду подходящую: не могу сидеть и перебирать бумажки, нравится экстрим, опасность.

Источник: из личного архива героини публикации

- О чем еще мечтаешь?

- Еще хочу семью. Семья - самое главное в жизни. Нужно, чтобы любимый человек поддерживал, и все было в достатке. Хочу 3 - 4 ребенка. Но это планы на будущее, а пока с Николаем Королевым готовим визитку для участия в «Мисс России», записываем видео, где я хожу на каблуках и говорю на английском.

- Что посоветуешь участницам следующего «Мисс Псков»?

- Очень важно быть уверенной в себе! Особенно - на сцене! Перед публикой надо уметь показать себя: чтобы зрители сразу видели в тебе победителя. И улыбайтесь: это расположит к вам людей - они захотят на вас смотреть! Но это не должно выглядеть натянуто. Чтобы улыбнуться естественно, в сам момент я думаю о чем-то хорошем, смешном. Нужна настоящая положительная энергия!

Напомним, 30 ноября Дарья Кузнецова победила в конкурсе «Мисс Псков - Мисс Россия 2019». В финале участвовало 16 девушек. Победительница получила сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 тысяч рублей, а также сертификат от школы телевидения «ТелеШко» на бесплатное обучение в течение 2 месяцев, стоимость которого - 8 тысяч рублей. Кроме того, победительнице вручили годовой абонемент на посещение аквапарка ТРК «Акваполис», сертификат на 3 тысячи рублей от ресторана «Филей» и сертификат на 8 часов игры от псковской Академии тенниса. Помимо этого, лучшей участнице конкурса достался сертификат на 4 тысячи рублей от магазина M Shoes (Октябрьский проспект, 41/48) и сертификат на 6 тысяч рублей от спа-центра «Спа до неба».

Тогда же Дарья Кузнецова стала победительницей в номинациях «Мисс Русалочка» и «Мисс Rabe». По первой - получила месячный абонемент в аквапарк «Акваполиса» и сертификат на тысячу рублей от ресторана «Инжир». По второй - сертификат на 10 тысяч рублей от магазина брендовой одежды Rabe.

Алексей Назаров