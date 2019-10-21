Общество

В Госдуме рекомендуют разработать методичку для жертв домашнего насилия

Методическое пособие с номерами телефонов, куда смогут обратиться пострадавшие от семейного насилия, должно быть разработано Минтруда РФ совместно с Минпросвещения РФ и МВД. Такое положение содержится в рекомендациях состоявшихся в Госдуме в понедельник слушаний, посвященных предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, пишет ТАСС.

«Министерству РФ по труду и социальной защите совместно с министерством просвещения РФ и министерством внутренних дел РФ: разработать методическое пособие для потерпевших от домашнего насилия с информационно-методическим материалом по вопросам профилактики насилия», - говорится в документе. В нем предлагается указать перечень типичных процедур, служебные телефоны, по которым можно обратиться в случае рукоприкладства.

Кабмину, в свою очередь, рекомендуется разработать единый регламент межведомственного взаимодействия субъектов профилактики преступлений в семейно-бытовой сфере.