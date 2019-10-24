Общество

В Великих Луках открыли спортплощадку, обновленную при финансовой поддержке «Единой России»

В городе Великие Луки состоялось торжественное открытие дворовой спортивной площадки, обновленной в рамках проекта первичного отделения №122 «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

27 октября во дворе дома № 14, корпус 1 по улице Запрудной собрались около 200 великолучан – жителей микрорайона. Почетными гостями праздника стали депутаты фракции «Единой России» в областном Собрании Елена Даньшова и Андрей Корнев.

Особые слова благодарности звучали сегодня в адрес депутата Великолукской городской Думы и секретаря первичного отделения №122 Татьяны Ефимовой. Именно она выступила инициатором реализации общественно значимого проекта «Первый шаг к большим победам», представила его на федеральный партийный конкурс и одержала победу среди тысяч других претендентов. В итоге проект, предусматривающий ремонт спортплощадки и направленный на развитие массового спорта, получил финансовую поддержку «Единой России», а также промышленников и предпринимателей города.

Всего в микрорайоне насчитывается 10 многоэтажек, в которых проживают около двух тысяч человек. При этом исторически он отделен от основной части города железной дорогой, и спортивные сооружения находятся в значительной удаленности. Построенная здесь на рубеже 80-90-х годов хоккейная коробка была очень востребована у местного населения, но со временем сильно износилась и требовала ремонта.

«Сегодня в вашем микрорайоне праздник – открытие обновленной спортивной площадки. Знаю, что эту площадку любят дети, проживающие на улице Запрудной. Она не пустует ни летом, ни зимой и играет большую роль для жителей микрорайона, - обратился к присутствующим заместитель главы города, председатель местного совета сторонников партии Николай Андросович. – С праздником, дорогие друзья! Отличного настроения! А юным великолучанам хочу пожелать вести здоровый образ жизни, и пусть площадка, расположенная в вашем дворе, поможет вам сделать свой первый шаг к большим спортивным победам!»

Он поблагодарил всех причастных к сегодняшнему открытию и отметил, что городское отделение «Единой России» и школа олимпийского резерва «Экспресс» в дальнейшем готовы оказывать всю необходимую помощь в организации здесь различных спортивных мероприятий.

Праздник продолжился интерактивной концертно-игровой программой, которую подготовили молодежный музыкальный театр «Трубадур», образцовая шоу-группа «Карусель» и солисты Дома культуры имени Ленина. Также воспитанники спортивной школы «Экспресс» провели мастер-класс по игре в футбол.