Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» провели фотосессию для «Mango»

Отличительной особенностью 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» станут несколько экспериментальных и фантазийных фотосессий, в которых девушки должны будут примерить на себя не только новую одежду, но и новые образы.
Сегодня организаторы конкурса представляют первую работу команды проекта — фотосессия для известного испанского бренда «Mango».
Официальный стилист - Студия колористики Марии Никулиной
Стилисты конкурса - Нина Попова, Наталья Тимофеева, Татьяна Исаева, Кристина Смирнова, Мария Никулина
Официальный визажист – Марина Тращенкова (студия “Contour_pro”)
Визажисты конкурса - Марина Тращенкова, Тируи Мхоян, Анастасия Ламкова
Одежда — магазин «Mango» в ТРК «Акваполис»
Фотостудия Татьяны Родиной
Фотограф — Eighty Nine