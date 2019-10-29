Общество

Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» провели фотосессию для «Mango»

Отличительной особенностью 15-го юбилейного конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» станут несколько экспериментальных и фантазийных фотосессий, в которых девушки должны будут примерить на себя не только новую одежду, но и новые образы.

Сегодня организаторы конкурса представляют первую работу команды проекта — фотосессия для известного испанского бренда «Mango».

Официальный стилист - Студия колористики Марии Никулиной

Стилисты конкурса - Нина Попова, Наталья Тимофеева, Татьяна Исаева, Кристина Смирнова, Мария Никулина

Официальный визажист – Марина Тращенкова (студия “Contour_pro”)

Визажисты конкурса - Марина Тращенкова, Тируи Мхоян, Анастасия Ламкова

Одежда — магазин «Mango» в ТРК «Акваполис»

Фотостудия Татьяны Родиной

Фотограф — Eighty Nine