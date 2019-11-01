Общество

В Пскове откроется фотовыставка «Полистовский заповедник»

В Пскове выставки фотографий «Полистовский заповедник». Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, открытие выставки, где будут представлены красоты заповедного Полистовья, состоится в выставочном зале Союза художников России Псковского регионального отделения (улица Ленина, 1). Начнется - 7 ноября, в 18.00, и продлится до 28 ноября. Вход - свободный.

«Экспозиция ознакомит жителей и гостей города с естественными красотами охраняемой территории и деятельностью организации. Вам предоставится возможность полюбоваться пейзажами и обитателями верховых болот Валдайской возвышенности, рассмотреть снятые профессиональными фотографами завораживающие виды дикой природы, редких птиц и растений», - отметили организаторы.

Напомним, Полистовский заповедник - это особо охраняемая природная территория, расположенная в Псковской области на территории двух районов: Бежаницкого и Локнянского. Заповедник был создан 25 мая 1994 года и сохраняет в естественном состоянии часть крупнейшей в Европе системы верховых болот - Полистово-Ловатской. Этот край озер, болот и «ныряющих» речек появился после отступления Валдайского ледника более 10 тысяч лет назад. Заповедник играет важную роль в сохранении биологического разнообразия Европы, особенно редких видов околоводных птиц. Заповедные ландшафты водно-болотных угодий Полистово-Ловатской низменности полны тайн и привлекают любителей экологического туризма своей особой, загадочной красотой.