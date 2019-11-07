Общество

Урны для собачьих экскрементов никому не нужны - Юлия Пожидаева

Я по своей наивности полагала, что управляющие компании заинтересованы в том, чтобы убирать урны, предназначенные для собачьих экскрементов. Оказалось, что никому это не надо.

Об этом заявила депутат Псковской городской Думы, член Псковского городского клуба любителей собаководства «Фауна» Юлия Пожидаева сегодня, 8 ноября, на пресс-конференции, посвященной вопросам собаководства в Псковской области.

Юлия Пожидаева напомнила, что буквально в этом году в нескольких районах города Пскова были поставлены специальные урны для собачьих экскрементов.

Когда возник вопрос с уборкой урн, управляющие организации заявили, что нужно провести собрание жильцов, и, если они готовы за это платить, тогда урны будут убираться.

По мнению депутата, в законодательстве есть ряд недоработок - ответственность должен нести не только «собачник», но и тот, кто отвечает за уборку территории.

«В результате это оказалось никому не надо», - сделала вывод Юлия Пожидаева, комментируя вопрос о необходимости размещения урн.

Также она отметила, что собачники «еще не совсем воспитаны». По наблюдениям Юлии Пожидаевой, чаще всего «женщины в возрасте» убирают за своей собакой, а мужчины, наоборот, стараются не замечать, что собака справила нужду в общественном месте.