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Общество

В собачьем «добре» - властям Пскова не разрешить вопрос обслуживания желтых урн

29.03.2019 15:18|ПсковКомментариев: 1

С наступлением весны жители Пскова традиционно негодуют в соцсетях, что город «утопает» в собачьих фекалиях. В январе руководитель псковского УГХ Николай Баринов и депутат гордумы Юлия Пожидаева собирались встретиться, чтобы обсудить обслуживание предназначенных для экскрементов животных желтых урн. Псковская Лента Новостей узнала, удалось ли договориться по этому вопросу, а также - что мешает чистить город от таких органических отходов.

С начала весны псковичи традиционно атакуют соцсеть комментариями о том, что снег сошел - собачье «добро» осталось, пачкает не только одежду людей, но и лик города, угрожает здоровью детей.

«Вот за окном и долгожданная согревающая весна. И снова, по традиции, все дворы утопают в собачьем "добре". Возраст этой сезонной проблемы можно мерить десятилетиями. Почему бы уже не создать инцидент и не придумать, как ее разрешить? Сколько можно?» - первый пример такого комментария.

«Скорее собаки вымрут, чем от их фекалий улицы очистят. Причем, находятся люди, которые даже в песочницах выгуливают своих животных», - второй.

«Да проще, наверное, летать научиться, чем здесь избавиться от этого "минного поля". Или его специально к Ганзе берегут?» - третий.

Хозяева собак же традиционно вопрошают: «А как и где нам выгуливать»? Обоюдной реакцией на это снова служит вопрос о необходимости специальных площадок и урн. Такие урны для собачьих фекалий, желтые, есть на Завеличье. Правда, сейчас они забиты бытовым мусором и не обслуживаются.

Ничего не изменилось

«К сожалению, в этом отношении ничего не изменилось. Урны для собак по-прежнему никем не убираются, - отмечает депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева. - Многие, у кого есть собака, просят, чтобы желтые урны остались. Но если так пойдет и дальше - уже к лету здесь их может и не быть».

Около года назад по инициативе Юлии Пожидаевой на Завеличье появилось около 30 урн для собачьих экскрементов.

Депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева

«И выхода из одиозной ситуации пока не видно и на горизонте. Я и начальник УГХ администрации Пскова Николай Баринов должны были увидеться и попытаться найти решение проблемы. Но, к сожалению, провести такую встречу так пока и не получилось», - негодует депутат гордумы.

Еще в январе Юлия Пожидаева и Николай Баринов договаривались обсудить обслуживание желтых урн и дальнейшую утилизацию таких органических отходов. Однако, как рассказывает Николай Баринов, сам процесс проработать не удается до сих пор.

«Тут плакать надо!»

«Что тут говорить? Тут плакать надо! Мне сообщают, что могут делать из собачьих фекалий компост, но они в урнах не только в груде мусора, но и в целлофановых пакетиках. А кто все это из пакетиков будет вытягивать? Пока непонятно, кто займется сортировкой. Круг замкнулся. А о том, что такие собачьи отходы есть в перечне Росприроднадзора (приказ Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017, - ред.) лишь с припиской «свежие», которая тоже может усложнить задачу, вообще лучше не говорить, - сетует начальник псковского УГХ. - Однако для собаководов есть и хорошая новость. Скоро в Пскове заработают 4 площадки для выгула собак».

Предполагается, что такие территории появятся напротив дома № 36 на улице Кузбасской дивизии, рядом с домом № 21 на улице Инженерной и около дома № 22 на Зональном шоссе. Одна такая площадка, у дома № 15 на Сиреневом бульваре, уже функционирует.

Начальник УГХ администрации Пскова Николай Баринов

«Что касается регионального оператора, то там четко дают понять, что не будут заниматься собачьими фекалиями. Мол, это не ТКО», - заключает Николай Баринов.

С 2019 года региональным оператором по обращению с ТКО Псковской области стала входящая в холдинг «Мехуборка» компания «ЭкоПром».

А причем тут регоператор?

«Я даже не знаю, чьи это урны. К тому же фекалии на полигон ввозить запрещено, - объясняется директор «АСПО» Андрей Лукьянов. - Мы работаем с объектами размещения, но на сегодняшний день создавать объекты размещения для фекалий я не готов. Может, для этого подойдут очистные сооружения, «Горводоканал»? Компостирование? Но, опять же, нужна сортировка».

Директор «АСПО» Андрей Лукьянов

Когда Мехуборка начала обслуживать Псковскую область - Псков и Псковский район остались за компанией «АСПО» как за подрядчиком регоператора.

«А причем тут регоператор? У нас видов отходов очень много. И почему-то со мной никто не договаривается, например, по отработанному маслу. О чем можно договариваться, если речь не о нашей профильной деятельности? - добавляет директор «ЭкоПрома» Сергей Пайст. - На территории органов местного самоуправления - в парках, скверах, на остановках и так далее - Регоператор урнами не занимается. За это ответственны местные власти, заключающие муниципальные контракты, в которых нужно предусмотреть и разрешение таких вопросов. Может, урны для собак должны обслуживаться теми, кто обслуживает и остальные? Не оставишь же на газоне собачьи испражнения: у нас закон принят».

Директор «ЭкоПрома» Сергей Пайст

В июле 2018 года Псковское областное Собрание приняло закон об изменении закона «Об административных нарушениях на территории Псковской области». Так, жители региона, не убирающие экскрементами за собаками, теперь должны платить административный штраф, 1000 - 1500 рублей (должностные лица - от 1500 до 2500 рублей).

Выводы напрашиваются сами

В псковском УГХ отметили, что такими нарушителями занимается контрольное управление администрации Пскова.

«Не занимается этим контрольное управление! Мы не имеем права задерживать, привлекать к ответственности владельцев собак, - комментирует свои полномочия начальник контрольного управления Наталья Симонова. - Я не могу подойти к человеку с собакой и попросить у него документы, удерживать его, составить на него протокол. Я лишь могу составить протокол по тем материалам, которые ко мне приходят от сотрудников правоохранительных органов, установивших личность. Напрямую - должна взаимодействовать полиция!».

Однако в пресс-службе УМВД России по Псковской области отмечают, что на данный момент сложно вспомнить случай, когда ведомство привлекло к ответственности неубирающего за своим питомцем собаковода. Выводы напрашиваются сами.

 Алексей Назаров

Теги: #псковская городская дума #Гордума #угх #депутат #депутаты #собаки #АСПО #Мехуборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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