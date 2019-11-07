Общество

Псковичи посетили фотовыставку, посвященную достопримечательностям Полистовского заповедника

В Выставочном зале Союза художников, на улице Ленина, 1, в Пскове открылась выставка фотографий «Полистовский заповедник». Работы выполнены профессиональными фотографами из Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области в результате многократных фотовыездов в заповедник. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, открытие прошло 7 ноября.

«Нашей области очень повезло. На территории нашего региона находится сразу два национальных парка - Себежский и Полистовский. Я считаю, что этим можно гордиться! Многие спрашивают, зачем сохранять болото, ведь это что-то топкое, грязное, неприятное. На самом же деле болото - это удивительное место, полное своих тайн и загадок. И сегодняшняя выставка направлена именно на то, чтобы показать красоту болота и важность той деятельности, которой занимается заповедник», - прокомментировала идею выставки заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника Елена Перова.

В ведомстве добавили, что гости выставки открыто делились своими впечатлениями.

«Я как человек, привыкший к южным красотам, не представляла, что и болото может быть красивым. Но когда мой сын привез меня в Полистовский заповедник, чтобы посмотреть на цветение моих любимых цветов - ирисов в природных условиях, я поняла, как там удивительно красиво, как вокруг много интересного и нового, какие замечательные люди работают в заповеднике, сохраняют природу и ведут настоящую научную деятельность», - рассказала Наталья Снеторовская.

Возможность познакомиться с видами заповедника у жителей и гостей города будет до 28 ноября. Вход свободный в режиме работы выставочного: со вторника по пятницу - с 11:00 до 17:30, а в выходные - с 11:00 до 15:00. Справки по телефону: 72-76-71.

Напомним, Полистовский заповедник - государственный природный заповедник, расположенный в Бежаницком и Локнянском районах Псковской области. Создан 25 мая 1994 года. Общая площадь заповедника занимает 37,8 тысячи гектаров. Вокруг заповедника установлена охранная зона более 17 тысяч гектаров. На территории заповедника насчитывается 45 видов лишайников, 113 видов мхов, 450 видов сосудистых растений. Среди них 11 видов, включенных в Красную книгу Псковской области, а пальчатокоренник балтийский - в Красную книгу РФ. В заповеднике отмечено 57 видов ракообразных, 21 вид коловраток. Фауна макробеспозвоночных представлена 90 видами. Список рыб насчитывает 2 вида: щука и окунь обыкновенный.