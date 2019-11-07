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Псковское региональное отделение Российской ассоциации политнауки подвело итоги работы за три года

Псковское региональное отделение Российской ассоциации политической науки подвело итоги работы за три года. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель организации, кандидат исторических наук Максим Васильев, за указанный период Псковское РО РАПН сумело успешно выполнить свою главную задачу по привлечению перспективных специалистов из числа псковской молодежи к политологическим исследованиям и популяризация политической науки в среде молодежи.

На текущий момент в составе региональной организации состоит 10 постоянных членов, в числе которых преподаватели ПсковГУ и других высших учебных заведений, ряд из которых имеют ученые степени в области исторических и философских наук, школьные учителя-обществоведы города Пскова и Псковской области, сотрудники администрации муниципального уровня власти и музейные работники Санкт-Петербурга, тесно связанные своими профессиональными контактами с Псковской землей. Также, активными сторонниками и участниками мероприятий проводимых при участии ПРО РАПН, являются студенты и магистранты. Члены организации занимаются популяризацией политологической науки в Псковской области среди заинтересованной общественности, школьников, студентов и преподавателей.



На фото: Изучение истоков псковской демократии и вечевых традиций со студентами ПсковГУ

В итоговом отчете организации указывается, что члены регионального отделения РАПН приняли активное участие в научно-исследовательской деятельности. Было опубликовано более 40 научных статей по различным вопросам политологии, геополитики и обществознания, некоторые из которых представлены в свободном доступе на сайте Геополитика.RU.

При активном участии членов ПРО РАПН в апреле 2017 и 2018 годов была организована и проведена секция «Социально-политологического знания в глобальном мире» в рамках Молодежной научной конференции «Актуальные проблемы философии, социологии, политологии и геополитики». В конференции приняли участие студенты и магистранты Псковского государственного университета, а также студенты Псковского филиала Академии ФСИН России.

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Всего за отчетный период под научным руководством членов организации было подготовлено около трех десятков научных докладов и сообщений, сделанных студенческой молодежью на научных мероприятиях различного уровня.

Весной 2019 года при участии членов Псковского РО РАПН Евгения Шушпанова и Максима Васильева на базе Псковского филиала Академии ФСИН России был проведен межвузовский научно-методический семинар «Исследования псковских ученых в сфере политико-правового образования» посвященный 140-летию образования УИС. Активно обсуждались вопросы территориальной безопасности границ Российской Федерации, безопасности киберпространства, противодействие угрозам международного терроризма, а также подходы к преподаванию социально-политических наук.

Успешно защитили свои магистерские диссертации молодые члены организации Андрей Молотков («Молодежь в социально-политической реальности современной России: региональный аспект», диплом с отличием) и Станислав Чагин («Национальная идея в современном политологическом дискурсе»). Дописывает текст и готовится к защите своей магистерской диссертации по социально-исторической проблематике Дарья Павлова.

Члены организации приняли участие в подготовке и проведении ряда мероприятий в рамках празднования Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Так, Вера Зенович вошла в состав экспертного жюри Межрегиональных топографических игр «Псков ганзейский», а Максим Васильев принял участие в организации и проведении Международной научно-практической конференции ПсковГУ «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», прошедшей в мае 2019 года.

Летом 2019 года председателем регионального отделения Псковского РАПН была анонсирована читающей общественности монография «Большая игра. Уроки геополитики». В книге раскрываются различные аспекты геополитического противостояния ведущих держав.

А в 2018 и 2017 и 2016 годах публикации этого автора признавались экспертным советом в качестве лучших научных статей года в номинации «политология».

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Евгений Творонович и Иван Шагин приняли участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогических достижений «Учитель года России - 2018» на котором Иван Шагин стал призером, заняв второе место областного этапа конкурса.

«Члены регионального отделения РАПН проводят с псковской молодежью различные патриотические мероприятия в рамках празднования Великой Победы 1945 года, участвуют во всенародной акции «Бессмертный полк», способствуют противодействию фальсификации истории и искажению исторической памяти народа» - отметил Максим Васильев.