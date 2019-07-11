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«Большая игра. Уроки геополитики»: Вышла в свет книга доцента ПсковГУ Максима Васильева

10 июля в свет вышла книга «Большая игра. Уроки геополитики», автором которой является известный историк и политолог, доцент ПсковГУ Максим Васильев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, в достаточно объемном издании раскрываются различные аспекты геополитического противостояния ведущих держав. На конкретных исторических примерах показаны наиболее распространенные приемы этой борьбы, направленные на ослабление противника или вытеснение его с международной арены. В аннотации к книге указывается, что, ознакомившись с работой, читатель найдет ответы на многие вопросы: как Россия опередила англичан в Средней Азии и Дальнем Востоке в XIX веке? Почему революционеры и борцы за свободу в России стремились к территориальному распаду своей страны и ликвидации ее армии? Интересы кого отстаивали большевики в 1917 году и как действуют современные «цветные» революции?

Книга представлена на странице официального сайта ученого и находится в свободном доступе в интернете. Текст работы можно скачать или ознакомится в режиме онлайн, пройдясь по ссылке: http://2056603.mya5.ru/bolshaya-igra-uroki-geopolitiki.

Максим Васильев пояснил, что книга представляет собой результат его пятилетней исследовательской и публикационной работы и состоит из двух смысловых блоков. Первая глава посвящена анализу исторических процессов геополитической борьбы, когда еще только создавались и оттачивались новые технологии латентного воздействия на противника. Вторая глава посвящена вызовам и рискам современного мира, таким как: «цветные революции», международный терроризм, угрозы киберпространства и другим. Как отметил автор, «издание не является коммерческим проектом, и может быть доступно для ознакомления любому желающему в электронном виде».

Книга написана в научно-популярном стиле и адресована для широкого круга читателей, интересующихся вопросами современного обществоведения, истории и геополитики.

Отметим, что новая книга Максима Васильева уже вызвала устойчивый интерес у читательской публики и активно тиражируется на страницах аналитических и информационных сайтах и в социальных сетях.