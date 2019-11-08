Общество

Михаил Ведерников: Со следующего года престиж работы в органах местного самоуправления будет повышаться

«Я думаю, что со следующего года работа в органах местного самоуправления будет становиться более престижной», - такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на общем собрании членов ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 11 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, комментируя принятие 31 октября на сессии областного Собрания закона об оплате труда муниципальных служащих. Напомним, он вступает в силу 1 января 2020 года.

В соответствии с законом, во всех районах области муниципальным служащим будут повышены зарплаты. Михаил Ведерников отметил, что в отдельных поселениях зарплата главы доходит до 90 тыс рублей. Таким образом там она будет «доведена до здравого смысла». «Понятно, что зарплата служащих в Пскове и великих луках будет несколько больше, чем в других муниципалитетах»,— подчеркнул глава региона.

Задача закона - сделать работу в государственных и муниципальных органах престижной и привлекательной, добавил Михаил Ведерников. Важно, чтобы молодежь хотела вернуться в район, чтобы она имела возможность получать достойную зарплату.

В то же время губернатор подчеркнул, что зарплата главы района или поселения должна увеличиваться пропорционально зарплате сотрудников. «Нам еще много над чем нужно работать. Но мы уже сделали шаг, и это важно. Необходимо , чтобы главы выходили на пенсию, получая достойную зарплату сегодня и рассчитывая на хорошую пенсию в будущем. Это будет хорошим антикоррупционным инструментом», - пояснил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников добавил, что в редакции закона об оплате труда муниципальных служащих есть ряд неточных расчетов, которые будут оперативно устранены. «Если люди не увидят фактического увеличения зарплат, то это дискредитирует все принимаемые решения», - отметил губернатор.