Общество

В Пскове торжественно зарегистрировали 2000-го ребенка. ФОТО

В псковском ЗАГСе зарегистрировали 2000-го новорожденного ребенка. Торжественная регистрация состоялась в большом зале Дворца Бракосочетания. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, знаковую актовую запись №2000 получил Михаил Белый, в 2019 году родившийся в Пскове 24 сентября. Михаил является вторым ребенком в семье Дмитрия и Екатерины Белых.

«Чествовали малыша и его родителей председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, глава Пскова Елена Полонская, а также родные и друзья семьи, - отметили в пресс-службе. - Ольга Евстигнеева зачитала поздравительный адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и поздравила родителей новорожденного, заметив, что еще есть, куда расти, а в социальной защите всегда рады появлению новых многодетных семей. Она пожелала малышу здоровья, а семье сил, мудрости, мира и добра и вручила виновникам торжества памятный подарок».

Также в ведомстве добавили, что Елена Полонская, в свою очередь, подчеркнула значимость мероприятия, отметив, что в Пскове оно происходит впервые. «Сегодня уникальный день - в нашем городе закладывается новая - красивая и правильная традиция - чествовать не только молодые семьи, но и новых маленьких псковичей», - заметила глава муниципалитета и вручила счастливым родителям поздравительный адрес, подарок и цветы.

«Я искренне рада, что в нашем городе появляется на свет столько прекрасных маленьких созданий, которые вскоре придут нам на замену. Берегите своих детей, любите, уважайте и гордитесь их успехами - ведь они самое дорогое, что у нас есть», - обратилась к родителям малыша Елена Полонская. Она пожелала крепкого здоровья и счастливого детства юному псковичу, а семье и близким Миши Белого взаимовыручки, любви, счастья и полной гармонии.

В заключение семье Белых было торжественно вручено свидетельство о рождении их сына, и счастливая семья, в составе уже четырех человек, принимала теплые поздравления от дедушек и бабушек, близких и друзей.