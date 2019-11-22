Финалистки «Мисс Псков 2019» поучаствовали в фотосессии для известного бренда. ФОТО

Финалистки юбилейного, 15-го конкурса красоты «Мисс России - Мисс Псков 2019» приняли участие в новой фотосессии. Как Псковской Ленте Новостей сообщил организатор конкурса Николай Королев, фотосессия проводилась для фэшн-партнера, магазина Serginnetti.
Официальный стилист - Студия колористики Марии Никулиной. Стилисты конкурса - Нина Попова, Наталья Тимофеева, Татьяна Исаева, Кристина Смирнова, Мария Никулина. Официальный визажист - Марина Тращенкова (студия "Contour_pro"). Визажисты конкурса - Марина Тращенкова, Тируи Мхоян , Анастасия Ламкова.
Напомним, финал конкурса красоты состоится 30 ноября. Начало - в 19.00.