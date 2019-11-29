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Общество

Ученики Ольгинской гимназии научили воспитанников Яммской школы-интерната рисовать на воде

02.12.2019 09:20|ПсковКомментариев: 0

В минувшие выходные ученики Ольгинской гимназии Пскова совместно с администрацией гимназии и родителями посетили Яммскую коррекционную школу-интернат для детей-сирот, где провели мастер-класс по рисованию в технике Эбру.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гимназии, гимназисты учили детей рисовать на воде, устроили концерт и подарили подарки. Данная акция является одним из ключевых мероприятий проекта «Рисование эбру», который обучающиеся Ольгиснкой гимназии реализуют в рамках программы по бизнес-образованию «KinderMBA».

Несмотря на разный возраст детей в школе-интернате, все ребята смогли нарисовать свой рисунок на воде, перенести его на бумагу и оставить себе на память. Ученики Ольгинской гимназии подготовили вокальные и танцевальные номера, дали мастер-класс по брейк-дансу, а также провели интерактивные игры.

Как отмечает директор гимназии Ольга Вихрова, данное мероприятие дало ценный опыт гимназистам и принесло много радости воспитанникам школы-интерната. Подобные акции планируется сделать регулярными.

Теги: #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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