Общество

В Псковской области появится система оценки эффективности глав районов

В Псковской области будет введена система оценки эффективности глав районов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 20 декабря, на рабочем совещании с главами муниципалитетов, на котором были подведены предварительные итоги работы руководства муниципалитетов в уходящем году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, система оценки будет схожа с федеральной, по которой измеряется эффективность губернаторов. Глава региона подчеркнул, что высокий рейтинг среди муниципалитетов позволит получить району дополнительное финансирование. «Деньги по согласованию с жителями района можно будет направить на благоустройство общественных территорий, а также проведение ремонтных работ», - отметил Михаил Ведерников.

Перед началом рабочего совещания, которое проходило в большом зале администрации Псковской области, прозвучал гимн региона. «Он впервые прозвучал там, где проходят заседания Псковского областного Собрания депутатов, принимаются законы нашей области и важнейшие стратегические решения. Надеюсь, что мы с вами заложили добрую и правильную традицию, с этого будут начинаться все наши официальные мероприятия. Рекомендую вам последовать этому примеру», - сказал глава региона.

Подводя итоги уходящего года, Михаил Ведерников отметил, что он выдался непростым, ответственным и динамичным. Глава региона поблагодарил руководителей муниципалитетов за колоссальную работу. Активная реализация национальных проектов позволила выйти к концу года на уровень целевых показателей, кассовое исполнение составляет более 70%. Губернатор акцентировал внимание, что работа ведется в ежедневном режиме, а также поручил главам представить предложения по улучшению взаимодействия между муниципалитетами и областными властями.

«Например, в 2019 году мы перевыполнили план по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У нас есть возможность при грамотном составлении документации претендовать на дополнительное финансирование», - отметил Михаил Ведерников.

Также в своем выступлении он остановился на основных событиях, произошедших в текущем году. Весной удалось справиться с вспышками лесных пожаров, а в конце года регион получил большую партию новой лесопожарной техники в рамках нацпроекта «Экология». Благодаря ей еще больше лесов удастся спасти от стихии.

«Летний сезон нам удалось пройти без происшествий. За это время мы приняли 39-е Международные Ганзейские дни, а также вышли на рекорд посещаемости Дней Пушкинской поэзии и русской культуры», - заметил Губернатор, добавив, что в октябре удалось оперативно устранить последствия сильного урагана.

Во время заседания губернатор выделил ряд районов, главы которых справляются с возложенными на них обязанностями на «отлично» и «хорошо». Особо он отметил те муниципалитеты, которые активно включились в реализацию программ по модернизации объектов ЖКХ. Одним из важных моментов является также передача жилого фонда из ведения Министерства обороны. Но есть в регионе и противоположные примеры.

«В одном из районов не смогли обеспечить поездку школьнику на спартакиаду. Хотя машина была организована, но в итоге все было отменено. Можно по-разному относиться к президенту, губернатору, «Единой России», но когда речь идет о детях, особенно оставшихся без попечения родителей, так делать нельзя. Кстати, у парня были шансы на победу», - отметил Михаил Ведерников, обращаясь к главе Новоржевского района.

В завершение выступления губернатор призвал руководителей муниципалитетов активно включиться в реализацию проектов на территории районов после новогодних праздников.